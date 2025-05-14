俄烏會談前夕　澤連斯基透露談判議題：停火30日＋互換戰俘

俄羅斯與烏克蘭自開戰來首次談判將在周四（5月15日）於土耳其伊斯坦堡舉行。烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）13日在基輔透露部份談判議題，他指希望能在與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）對談的前提下，與莫斯科達成為期30日的無條件停火，以及互換戰俘。



綜合外媒報道，澤連斯基表示他將在土耳其等候普京，強調自己將在土耳其首都安卡拉會見總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdoğan），補充自己與埃爾多安準備完善，倘若普京前往伊斯坦堡，自己與埃爾多安就一同赴會，以免「俄羅斯操縱城市」。

法國《解放報》（La Liberation）引述澤連斯基指，談判還可能包括全面交換戰俘，讓烏克蘭帶著某種「政治勝利」結束談判。

2025年5月13日，烏克蘭基輔，圖為澤連斯基在記者會上簡報戰情。（Reuters）

克里姆林宮目前暫未透露普京行程，此前斡旋俄烏和平的美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）支持俄烏談判。