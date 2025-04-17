美國豆農千字文哀求：曾3次票投特朗普 請結束與中國的貿易戰

編者按：中美貿易戰近期不斷升級，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）不斷調高對中國商品加徵的關稅，中國最終以125%的關稅反制。特朗普掀起的這一場「數字遊戲」，對美國大豆農民來說是個沉重打擊，因為中國是他們最大的海外市場。僅2024年，超過一半的美國大豆出口就流向了中國。在現時的貿易戰中，美國中西部地區的許多農民都將損失慘重，吊詭的是，在去年的大選中，這一群體一面倒地支持特朗普讓其再次當選。



來自肯塔基州（Kentucky）馬格諾利亞（Magnolia），現年38歲的雷格蘭（Caleb Ragland）就是這樣一名大豆農民。他曾在2016年、2020年和2024年三次投票給特朗普。儘管如此，作為美國大豆協會（American Soybean Association）主席，他有責任代表全國五十萬名大豆種植者，對關稅將如何影響他和他的同業對外發聲。譯文僅供讀者參考，不代表香港01觀點。



我的家世代（九代農民）務農，最早可以追溯到1808年，當時我的曾曾曾曾祖父砍了一些樹，建了一間小屋和牲畜棚，並種下了賴以生存的糧食。在我肯塔基州馬格諾利亞的家中，我能看到他們的墓碑。我的祖父和父親教我務農，現在我把這一傳統傳授給我的三個兒子，他們分別14歲、12歲和9歲。

上世紀80年代，我們那裏的農民從養奶牛和種煙葉轉到種大豆。隨着新技術的出現，市場發生了變化，使得在更崎嶇的土地上耕作成為可能，並且可以用農藥除草又不傷莊稼。惟現在因為中美貿易戰，我擔心到2027年我們可能就面臨倒閉。那些歷史、傳承、心血和汗水，都可能在一紙文書下化為烏有。

大豆堪稱全球用途最廣的作物之一，其用途多達數千種：可用於飼養牛群，轉化為生物燃料和橡膠，甚至能提煉出食品工業中廣泛使用的種子油。去年，大豆在我家鄉肯塔基州的主要農作物中位居榜首。然而，在今年春天播種之際，我心中充滿了憂慮和不確定性，十月收穫時節，誰將購買我的農作物？

美國大豆協會（American Soybean Association）主席，本身是一名來自肯塔基州豆農的拉格蘭（Caleb Ragland）近日以題為「我是一名投票給特朗普的大豆農民。我懇求總統結束貿易戰。」（I’m a Soybean Farmer Who Voted for Trump. I’m Begging the President to End the Trade War）投書。（美國大豆協會網站）

大約30年前，美國躍居大豆生產國之首。彼時，中國正經歷工業轉型，人民生活日漸富裕，開始大量購買我們的大豆。隨着可支配收入增加，中國人對肉類的需求激增，為了餵養更多的家禽、牛和豬，大豆的需求也呈爆炸式增長。直到今天，中國人仍然使用70%的進口大豆餵養牲畜。

大豆種植全年無休。春天我們翻土播種，還要不停地除草。秋季收穫後，我們把大豆裝上半掛車，運送到河邊或鐵路站的「糧食處理商」，這些地方被稱為「糧倉」。離我家最近的穀倉在100英里外的俄亥俄河畔。

部分大豆會被壓碎，分離成豆粕和豆油。大約一半留在國內，賣給美國買家；另一半則裝上駁船，順密西西比河而下，再裝船開始長達數月的環球航行。去年，美國出口的大豆52%銷往中國，約五分之一運往歐盟，其餘則銷往日本、韓國和墨西哥等地。目前大豆價格約為每蒲式耳（bushel）10美元（約78港元），但僅僅三年前價格還是每蒲式耳17美元（約132港元）。

有人建議我們把所有大豆都賣到國內，但這意味着我們需要將目前在美國的市場份額翻一番。這顯然不能一蹴而就，這意味着美國的家禽、牛肉和豬肉消費以及生物燃料生產都需要翻倍。

美國大豆協會（American Soybean Association）主席，本身是一名來自肯塔基州豆農的拉格蘭（Caleb Ragland）近日以題為「我是一名投票給特朗普的大豆農民。我懇求總統結束貿易戰。」（I’m a Soybean Farmer Who Voted for Trump. I’m Begging the President to End the Trade War）投書。（美國大豆協會網站）

和許多農民朋友一樣，我在過去三次選舉中都投票支持特朗普總統。他承諾為企業減稅，並且在減少監管和削減政府開支方面有實際行動，這贏得了我的青睞。

早在2018年，特朗普就與中國談判達成了一項利好農民的貿易協議。不過，我們遇到了一個問題，讓它的效果大打折扣：拜登（Joe Biden）。第一階段的貿易協議於2020年生效，但當特朗普輸掉大選後，拜登總統拒絕執行該協議。

今日（4月10日）下午，特朗普總統宣布，對願意進行談判的國家，將暫停徵收報復性關稅。在我看來，這表明了總統的誠意。儘管對中國徵收的125%關稅依然有效，但特朗普明確表示：雙方仍然可以坐到談判桌前，達成一項對兩國都有利的協議。

2025年4月2日，美國華盛頓白宮玫瑰園，總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）就「對等關稅」發表講話。（Reuters）

達成協議是當務之急。現時美國的農業經濟比特朗普的第一個任期要弱得多。第一次貿易戰後，我們在中國市場丟失了近10%的份額，至今未能恢復。拜登政府既沒有努力執行協議中的貿易目標，也沒有推動美國農業利益的發展。再加上通貨膨脹和生產成本的上升，讓情況雪上加霜。如今，我們農民手頭更緊，抗風險的能力也大不如前。

僵局持續的時間越長，中國就越有可能將業務轉向其他地方，比如巴西。巴西可以通過砍伐雨林和改造退化牧場，將多達7000萬英畝的土地投入農業生產。目前，他們已經在着手進行這些工作，可能只需要幾個月時間就能完成。如果我是賭徒，我會押注巴西能更快地擴大土地和產量，這比我們大幅提升內需的速度要快得多。

許多美國農場都是價值數百萬美元的大型企業。土地、燃料、設備、存儲、勞動力和保險的成本目前大約是每英畝600美元（約4656港元）。這代表對於一個擁有1000英畝土地的農場來說，種植作物的成本就高達60萬美元（約466萬港元）。大多數農民依賴銀行貸款來籌集資金，但風險增加也會導致利率上升。

美國大豆協會（American Soybean Association）主席，本身是一名來自肯塔基州豆農的拉格蘭（Caleb Ragland）近日以題為「我是一名投票給特朗普的大豆農民。我懇求總統結束貿易戰。」（I’m a Soybean Farmer Who Voted for Trump. I’m Begging the President to End the Trade War）投書。（網絡圖片）

作為美國五十萬名大豆種植者中的一員，我也感受到了這種痛苦。我家的收入完全依賴於自家農場，同時還要養活三位全職員工的家庭。我的農場種植了1500英畝大豆。每英畝的成本是600美元（約4656港元），總成本達到90萬美元（約698萬港元）。但在當前環境下，每英畝只能帶來500美元（約3880港元）的收入，這意味着總收入只有75萬美元（約582萬港元），虧損了15萬美元（約116萬港元）。

今年我們打算通過貸款來填補差額，勉強維持下去。但不是每個農民都有這麼好的運氣。我目睹了那些本就處境艱難的農民朋友被迫拍賣農場。有些人不得不宣告破產，淪為農場工人，勉強餬口。

大多數農民再也承受不起任何損失了。說到底，我們現在是花錢去工作，這意味着背負的債務要好多年才能還清，而且還得是好景氣才行。

美國大豆協會（American Soybean Association）主席，本身是一名來自肯塔基州豆農的拉格蘭（Caleb Ragland）近日以題為「我是一名投票給特朗普的大豆農民。我懇求總統結束貿易戰。」（I’m a Soybean Farmer Who Voted for Trump. I’m Begging the President to End the Trade War）投書。（美國大豆協會網站）

這不僅關乎農民的利益，也與每個美國人息息相關。

從種子和化肥零售商到幫助農民做出最佳財務決策的農學家，農業和食品工業提供了支撐着3400多萬個美國就業職位，並為經濟貢獻了1.5萬億美元（約11.64萬億港元）。這些行業更是美國中部的生命線。

作為一名商人，特朗普深知這一問題的緊迫性。當前與中國的貿易戰，實則是對美國民生的一場豪賭，尤其是對農民而言，我們這些與土地和汗水相伴成長的人們，他們無法想像從事其他行業的生活。

總統先生，我希望您能聽到我們的請求：請現在就與中國達成協議。

本文獲《觀察者網》授權轉載

