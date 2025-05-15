教宗良十四世愛打網球　接見「世一」冼拿獲贈球拍

梵蒂岡5月14日表示，意大利網球明星冼拿（ Jannik Sinner ）同日到訪梵蒂岡，拜會了新當選教宗的良十四世（Pope Leo XIV）。路透社報道，69歲的良十四世本身也熱愛打網球，獲冼拿送贈了一塊網球拍，並邀請一同打球。



圖為2025年5月14日，教宗良十四世（Pope Leo XIV）在梵蒂岡接見意大利網球明星冼拿（Jannik Sinner）。（Vatican Media/­Handout via REUTERS ）

冼拿剛結束了為期3個月的禁賽令，目前正在梵蒂岡附近參加意大利網球公開賽。他14日與父母等人在梵蒂岡時稱，聽說教宗小時候就打過網球。對於網球運動員來說，有一位喜歡這項運動的教宗是件好事。

他在會面時向教宗送上球拍，並拿出一個球，示意要教宗擊球。良十四世環顧了接待室的吊燈和裝飾品，說道：「這裏不行。」他又指著自己一身白色長袍，打趣問是否符合溫布頓網球賽要求著裝「全白」的規定。

圖為2025年5月14日，教宗良十四世（Pope Leo XIV）在梵蒂岡接見意大利網球明星冼拿（Jannik Sinner）。（Vatican Media/­Handout via REUTERS ）

路透社報道，原名普瑞弗斯特（Robert Prevost）的新教宗曾在2023年發布的訪談中，自稱是「業餘網球手」。本周稍早時候，他曾開玩笑說，不想與世界排名第一的冼拿見面，至少不要在球場上。當記者問到他是否願意參加慈善比賽時，良十四世表示願意參加，但笑稱：「別帶冼拿來。」

良十四世的就職典禮將於周日（18日）在聖伯多祿廣場（St. Peter's Square）舉行， 意大利網球公開賽的決賽也定於同一天。