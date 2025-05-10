教宗良十四世︱芝加哥出生引球迷爭論一件事　連傳媒球會也擺烏龍

梵蒂岡5月8日（周四）選出新教宗，普瑞弗斯特（Robert Prevost）成為第267任教宗，並選擇以「良十四世」（Pope Leo XIV）為名號，其生於美國芝加哥的背景引起運動迷爭論一件事。



良十四世是梵蒂岡首位來自美國的教宗，他生於美國芝加哥，隨即引來這體育大國的運動迷爭論一件事——究竟新教宗是MLB（美國職業棒球大聯盟）芝加哥小熊或是芝加哥白襪的球迷？兩隊屬同市宿敵，關係猶如足球界的曼聯與曼城。

新教宗良十四世（Pope Leo XIV）在美國芝加哥出生。（Reuters）

美國廣播公司旗下的《ABC新聞》，一度報道新教宗為芝加哥小熊球迷，在此消息傳出後，芝加哥小熊官方X（前稱：Twitter）帳號隨即發文恭賀新教宗，並配上一張小熊主場館的圖片，當中螢幕上寫有「你好，芝加哥，他（良十四世）是小熊球迷（Hey, Chicago. He's Cubs fan!）」。

然而之後有傳媒訪問新教宗的兄弟John Prevost，他否認以上消息，「他從來都不是小熊球迷，我不知道這消息從哪裡來，他一向都是白襪隊球迷。」

《ABC新聞》隨後更新消息，而芝加哥白襪隊也「抽水」回應，在官方X帳號發布一段John Prevost回應的影片，並配上與小熊隊相似，在主場館上寫有相同字句的照片，只是把「小熊」換成「白襪隊」。

據報道指，白襪隊基本位於芝加哥南部，這裏正是新教宗小時候長大的地方，而小熊隊基地位於芝加哥北部，但由於普瑞弗斯特的母親於北部成長，是小熊隊球迷，才鬧出今次烏龍。

芝加哥白襪隊主場大銀幕播出恭賀新教宗當選的字句。（Reuters）

芝加哥白襪隊周五（9日）於主場迎戰邁亞密馬林魚（Miami Marlins），賽前主場館大銀幕播出恭賀新教宗當選的字句，而場內外也有不少球迷以紅白袍造型扮演教宗，也舉起「我們為你祈禱」的紙牌致意。