俄烏談判｜普京不在俄方代表團名單　特朗普不會前往土耳其與會

英國媒體5月15日報道，根據克里姆林宮網站14日（周三）晚上發布的指令，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）已任命一個由高級官員組成的代表團，負責前往土耳其伊斯坦布爾出席俄烏談判，惟普京本人並不在名單之內。美方官員同日表示，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）並不會前往土耳其出席俄烏談判。



據路透社報道，普京任命2022年曾主持與烏克蘭進行談判的總統助理梅金斯基 (Vladimir Medinsky) 擔任俄羅斯代表團長。代表團成員還包括俄羅斯外交部副部長加盧津（Mikhail Galuzin）、國防部副部長福明（Alexander Fomin）和俄羅斯軍事情報機構（GRU）負責人科斯秋科夫（Igor Kostyukov）。

報道指，普京簽署的指令還任命了多位專家顧問，其中包括外交部、國防部和總統辦公室的高級官員。

2025年5月13日，俄羅斯莫斯科克里姆林宮，總統普京（Vladimir Putin）透過視像連線舉行會議。（Reuters）

克里姆林宮週三發布的指令並未將普京列入參與談判的代表團成員名單，而克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）迄今依然拒絕透露普京是否會前往土耳其。