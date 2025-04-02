周一鳴：國安暗湧處處　美國制裁證明警隊成功　依法處理反修例案

【周一鳴／警隊一哥／新一哥／蕭澤頤／警務處處長】警務處副處長（行動）周一鳴獲國務院任命為新任警務處處長，接替退休的蕭澤頤。周一鳴今日(4月2日)表示上任後有三大重點，第一點是維護國家安全，認為社會整體穩定，但暗湧處處，例如有人利用媒體及藝術「軟對抗」需要提高市民國安意識。



前任「一哥」蕭澤頤近日被美國政府制裁，周一鳴形容是「野蠻行為」，旨在恫嚇公職人員不再在國安方面「擺多啲心機」，證明維護國安工作「真係成功，真係有效」。他認為不應擔心被制裁，反而要思考如何做得更多、更好。他兩度被問及會否加快處理或不再追究反修例事件被捕人士，他表示將依法處理案件。



新任警務處處長周一鳴今日(4月2 日)上任，首度會見傳媒。(廖雁雄攝)

周：國家安全「暗湧處處」 有人軟對抗

周一鳴形容港區國安法立法及《維護國家安全條例》是「定海神針」，令社會整體情況穩定，大家有目共睹。他上任後三大工作重點之一是維護國家安全，提升全民國家安全的意識。

大家可能見到𠵱家雖然社會平靜，比較平穩，但係咪完全冇暗湧，我可以話畀你聽唔係，始終暗湧係處處嘅。 警務處處長周一鳴

保安局局長鄧炳強日前指有人利用看似與國安無關的事件作「軟對抗」。周一鳴說很多人用不同方式及方法，包括利用媒體、文化、藝術的項目嘗試煽動他人。他說未來日子要繼續鞏固國安方面，亦希望增強市民的國安概念及意識。

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美國制裁證警隊工作成功、有效

前任處長蕭澤頤在任期最後一日、4月1日被美國政府制裁。周一鳴形容是「野蠻行為」，旨在恫嚇公職人員，打壓他們不再在國安方面「擺多啲心機」。他認為不應擔心被制裁，反而要思考如何做得更多、更好，無畏無懼接受挑戰。

呢個亦都可以證明到我哋做緊嘅嘢，正正令佢哋覺得真係成功，真係有效，呢個更加令到我哋更加要再做多啲。對我嚟講，呢個唔應該係話因為會唔會擔心被制裁，反而係應該去諗下我哋點樣可以做得好啲，再做得多啲。 警務處處長周一鳴

警隊4月1日歡送警務處處長蕭澤頤，他同日被美國制裁。（警方facebook影片截圖）

依法處理反修例事件被捕人士

周一鳴在2019年反修例事件期間，曾處理「理大圍城」，整場社會事件中逾7千名被捕人仍未被起訴。他兩度被問到如何處理被捕人士、會否加快或不會追究等，周一鳴說會依法處理安件。他又說歷任處長「落咗好多種子」，特別是蕭澤頤在青少年工作放了許多心機，自己上任後亦會延續。

我曾經年青過，我亦都知道年青人可能喺嗰個階段嘅時候，可能會有啲佢哋嘅想法，或者係同一啲成年人，或者喺再大啲年紀，再成熟啲嘅長輩佢哋嘅溝通，其實呢啲都係希望可以點樣做多啲功夫去連接到。 警務處處長周一鳴

2019年反修例事件期間，理工大學被示威者佔領，與警方多次衝突。（資料圖片/羅君豪攝）

周一鳴2019年任職九龍西總區副指揮官，曾帶隊到校園處理汽油彈、腐蝕性物體等危險品。（資料圖片/黃偉民攝）

不評論會否再發通緝令

警隊近年通緝多名身處外國、涉及國家安全案件的人士。周一鳴說涉及敏感資訊，不會評論會否發出更多通緝令。

至於近年集會、遊行、示威少見，周一鳴被問到會否預見警方批准更多公眾活動。周一鳴指根據《基本法》，香港居民享有集會自由，他說警方將評估活動對公眾安全的威脅。他認為會否批准更多活動情況，需要按個別情況討論，視乎活動性質、主辦方能力等。