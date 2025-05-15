特朗普杜拜建全新Trump Tower　超豪配置曝光　破新加坡金沙紀錄

最近特朗普集團和開發商DarGlobal官方宣布，將耗資10億美元，要在杜拜市中心蓋一座「超豪華」新地標——350米高的特朗普國際大廈（Trump International Hotel and Tower Dubai），還附贈全球最高室外泳池！這波操作直接把土豪之都的炫富標準拉滿！網友評價：「這賣的不是房子，是鑲金鑲鑽的人生體驗卡！」



這棟350米的特朗普國際酒店大廈，位於杜拜市中心，內部設施也是極致奢華， 80層樓高的大樓擁有全球最高泳池＋頂奢公寓＋雲端富豪俱樂部！

特朗普杜拜Trump Tower將附設全球最高室外泳池，打破新加坡濱海灣金沙酒店（Marina Bay Sands）紀錄。（trump-tower-dubai.ae）

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整棟建築的採用鋼筋混凝土＋高強度鋼骨架，就算在杜拜多風的環境下，也能確保抗風抗震的性能。外牆全身玻璃帷幕牆，在沙漠陽光下折射出流動光斑，夜間則化身巨型燈柱，與哈利法塔上演「雙星閃耀」。入口大廳，科幻感拉滿的挑高設計，讓人進門就自動切換土豪身份卡。

公寓從109平方米到722平方米不等，標配全景落地窗，睜眼就是哈利法塔絕美景色。浴室比一般人客廳還大，雙台盆＋浴缸的配置。精裝細節更是把「壕」字刻進DNA——天然大理石能鋪牆絕不貼地，訂製家具必須用稀有木材。

最震撼的當屬頂層的「世界最高室外泳池」，打破新加坡濱海灣金沙酒店（Marina Bay Sands）紀錄！想像在300米高空暢遊，左手波斯灣碧波，右手沙漠落日，水下視角更能透過玻璃底俯瞰城市風光。

這座預計2031年完工的未來建築，現已開啟「雲上人生」預訂通道。那麼，你們怎麼看呢？

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