安華代家屬提MH17事件 普京願配合獨立調查
撰文：聯合早報
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馬來西亞首相安華（Anwar Ibrahim）說，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）表明莫斯科願意配合，對馬航MH17客機墜毀事件進行深入獨立的調查。
安華星期三（5月14日）在克里姆林宮與普京進行雙邊會晤時，提出馬航MH17客機在烏克蘭東部被導彈擊落的事件。
安華向隨行訪俄的馬國媒體透露：「作為馬來西亞人，尤其是遇難者家屬的代表，我當然把握機會，向普京總統提出這個課題。」
聯合國屬下的國際民用航空組織（ICAO）星期一（12日）裁定，俄羅斯必須為馬航MH17遭擊落事件負責。死難者最多的荷蘭和澳大利亞隨即要求俄羅斯作出賠償。
安華說，普京在會談中認真聆聽他所表達的關切，並對遇難者家屬表達同情與哀悼。
普京重申，莫斯科從一開始就要求進行獨立、詳細的調查，俄羅斯願意全力配合，以確保報告的可信度。「我可以確認的是，外界指他不願合作並不屬實，但他無法與俄羅斯認為不具獨立性的機構合作。」
安華說，他將向遇難者家屬解釋普京的回應。
ICAO星期一晚間發布聲明，認同荷蘭和澳洲提出的指控，即馬航MH17是被俄羅斯擊落的，這在事實和法律上都有充分的依據，而俄羅斯未能履行其在國際航空法規下的義務。
不過，克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）星期二（13日）駁回ICAO的裁決，稱其有偏見。「俄羅斯沒有參與此事件的調查，所以我們不接受任何帶有偏見的結論。」
MH17航班2014年7月17日從阿姆斯特丹飛往吉隆坡。起飛數小時後，在烏東被一枚俄制「山毛櫸」地對空導彈擊落，機上298人全部遇難。死者包括196名荷蘭公民和38名澳洲公民。當時，烏東親俄分離主義分子正同烏克蘭軍隊交戰。
本文獲《聯合早報》授權轉載
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