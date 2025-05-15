安華代家屬提MH17事件　普京願配合獨立調查

馬來西亞首相安華（Anwar Ibrahim）說，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）表明莫斯科願意配合，對馬航MH17客機墜毀事件進行深入獨立的調查。



安華星期三（5月14日）在克里姆林宮與普京進行雙邊會晤時，提出馬航MH17客機在烏克蘭東部被導彈擊落的事件。

安華向隨行訪俄的馬國媒體透露：「作為馬來西亞人，尤其是遇難者家屬的代表，我當然把握機會，向普京總統提出這個課題。」

圖為2021年5月26日，一群律師在荷蘭參加了法庭對MH17飛機殘骸重建的檢查工作，這是案件審判開始前的關鍵階段。(Getty Images)

聯合國屬下的國際民用航空組織（ICAO）星期一（12日）裁定，俄羅斯必須為馬航MH17遭擊落事件負責。死難者最多的荷蘭和澳大利亞隨即要求俄羅斯作出賠償。

安華說，普京在會談中認真聆聽他所表達的關切，並對遇難者家屬表達同情與哀悼。

普京重申，莫斯科從一開始就要求進行獨立、詳細的調查，俄羅斯願意全力配合，以確保報告的可信度。「我可以確認的是，外界指他不願合作並不屬實，但他無法與俄羅斯認為不具獨立性的機構合作。」

安華說，他將向遇難者家屬解釋普京的回應。

圖為5月14日，俄羅斯總統普京與馬拉西亞首相安華於克里姆林宮出席聯合新聞發布會。（Reuters）

ICAO星期一晚間發布聲明，認同荷蘭和澳洲提出的指控，即馬航MH17是被俄羅斯擊落的，這在事實和法律上都有充分的依據，而俄羅斯未能履行其在國際航空法規下的義務。

不過，克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）星期二（13日）駁回ICAO的裁決，稱其有偏見。「俄羅斯沒有參與此事件的調查，所以我們不接受任何帶有偏見的結論。」

MH17航班2014年7月17日從阿姆斯特丹飛往吉隆坡。起飛數小時後，在烏東被一枚俄制「山毛櫸」地對空導彈擊落，機上298人全部遇難。死者包括196名荷蘭公民和38名澳洲公民。當時，烏東親俄分離主義分子正同烏克蘭軍隊交戰。

本文獲《聯合早報》授權轉載

