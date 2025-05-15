俄烏伊斯坦堡談判：缺席的普京在等什麼？

5月15日的俄烏伊斯坦堡談判，可算是一場失諸交臂的歷史性時刻。這場談判將會是俄羅斯和烏克蘭代表自2022年4月以來的首場有關停火的會晤。本來要求「先停火後談判」的烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）在特朗普（Donald Trump）的施壓下決定親到伊斯坦堡「等普京（Vladimir Putin）來」；而特朗普也剛好正在中東訪問，改變行程走訪土耳其非常便宜，特朗普自己也提過這個可能性。

但最後，提出這次談判時間和地點的普京，沒有應澤連斯基呼籲出席，只決定派出總統助理梅金斯基（Vladimir Medinsky）、副國防部長福明（Alexander Fomin）等同樣領導2022年俄烏談判的較低級官員出席。

眼見這次伊斯坦堡談判不會出現美國總統促成俄烏領袖時隔5年半首會的威風畫面，特朗普也決定繼續其中東三國行的最後一站阿聯酋行程－－在這些阿拉伯富國收割千億美元的投資承諾或訂單，顯然更為重要。

2019年12月，澤連斯基、普京、馬克龍和默克爾在巴黎會面。（Getty）

沒有「澤普會」，這場伊斯坦堡談判固然有點失色，但也至少把「絕交」三年的俄烏官員帶到同一張談判桌。

如果我們不談歷史性和象徵性的東西的話，普京在談判前一天特別為此開了包括防長、外長、俄軍總參謀長的高層會議，而烏克蘭和美國則派出了有力的人物到伊斯坦堡：前者當然有澤連斯基到訪土耳其，就算不直接參與談判也會在場外坐鎮；後者則由國務卿魯比奧（Marco Rubio）、掛「中東特使」頭銜的特朗普外交特使威特科夫（Steve Witkoff）以及被俄羅斯拒諸門外的俄烏特使凱洛格（Keith Kellogg）－－共和黨內部對於俄烏戰爭的不同意見幾乎全都由這三個人代表了。

高層的參與為俄烏破局提供了結構上的必要條件，但這卻不是破局的充分條件。

談判只是「和平噱頭」

直到今天，俄羅斯依然要求俄烏和談要在2022年伊斯坦堡和議草案的基礎上面開展，當中包括了要求烏克蘭嚴格裁軍（其中一個版本要求軍隊規模不得超過8.5萬人、導彈射程最多40公里等）、禁止外國駐軍、烏克蘭承諾不加入北約等條件，幾乎相當於要烏克蘭承認戰敗，反映出2022年3月初俄軍兵臨基輔城外的情勢。

2025年5月10日，烏克蘭基輔，圖為來訪的施紀賢、馬克龍、默茨、圖斯克與澤連斯基一同與特朗普通話。（Reuters）

而且，由於俄羅斯其後透過「公投」將烏東烏南四州法律上併入了俄羅斯，俄方依然要烏克蘭接受這四州併入俄羅斯的事實，相當於要求烏克蘭從前線往後撤。美方此前曾提出由美國來承認克里米亞的俄羅斯控制權，並實際上接受這四州部份地區由俄羅斯控制，以此來達成停火。但俄羅斯對這樣有利的方案也沒有公開接受。

連曾經公開說過不關心烏克蘭死活的美國副總統萬斯（J.D. Vance）也看不過眼，稱「俄羅斯不能指望可以獲得他們還未有征服回來的領土。」

如果普京不放鬆上述的要求，這次俄烏談判最多也只能是演演戲，用來滿足一下特朗普自命「和平締造者」的虛榮心。有美國媒體就報道，特朗普最近已經在跟幕僚說，如果他能夠讓俄羅斯和烏克蘭重啟直接和認真的談判，他已經覺得自己贏了，可以讓美國退出俄烏停火會談，把注意力放在其他議題之上。

普京不會不知道他的要求讓此刻的任何談判都不可能取得進展。他到底是在盤算些什麼呢？

2025年4月25日，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）在莫斯科與美國總統特朗普（Donald Trump）的中東特使威特科夫（Steve Witkoff）會晤握手。（Reuters）

敷衍與拖延

特朗普上台後試圖叫停俄烏戰爭以來，普京確實是在敷衍應付。先是跟特朗普同聲同氣要求烏克蘭舉行選舉，言下之意就是要踢走澤連斯基，並將「不求和」的責任推到澤連斯基身上。

但到2月28日的「白宮罵戰」之後，澤連斯基180度轉軚，對特朗普幾乎是「言聽計從」，30日全面停火、美烏礦產協議等等全都同意了。

反而是普京一直拖延停火，將30日全面停火變成了30日能源基建停火，擅自在他和特朗普通話談成的黑海停火協議中加了一連串解除俄羅斯制裁的要求，到特朗普開始公開質疑普京的和平意願之後，普京就提出復活節30小時停火、勝利日3天停火之類無改戰爭現實的「和平噱頭」，只是擺擺姿態讓特朗普看到他也有在以他的方法來尋求和平。

圖為烏克蘭總統澤連斯基與美國總統特朗普於4月26日出席天主教教宗方濟各（Pope Francis）葬禮期間，在梵蒂岡會面。（Reuters）

畢竟，特朗普是美國難得一見的「親俄」總統，維持同特朗普的個人友好關係對俄羅斯無論如何也是有利的。

這次伊斯坦堡談判本身也是普京的「和平噱頭」之一。事源英法德波四國領袖5月10日一同到了基輔，通電特朗普和30個未來願意協助向烏克蘭提供安全保證的「意願聯盟」（coalition of the willing）國家，一同向普京提出5月12日接受30日全面停火的「最後通牒」，威脅若不停火即會推出新的制裁。

普京的回應就是提出5月15日在伊斯坦堡無條件同烏克蘭談。本來澤連斯基也是堅持「先停火後談判」的原則。但是特朗普卻在社交媒體上要求澤連斯基「立刻」接受普京的會談提案。澤連斯基就「打蛇隨棍上」直接說他會在伊斯坦堡等普京來跟他談。

這種做法也是澤連斯基版的「和平噱頭」－－他明知道普京不接受兩人是「平起平坐」的，根本不可能會來伊斯坦堡跟他談。澤連斯基只是想利用普京的缺席來向特朗普證明拒絕和平的普京而不是他自己。

圖為2025年5月13日，美國總統特朗普（Donald Trump）訪問沙特阿拉伯，出席「沙特-美國投資論壇」（Saudi-U.S. Investment Forum）發表講話。（Reuters）

進一步的制裁

不過，普京還能敷衍特朗普多久呢？英國、歐盟都已經在準備針對俄羅斯的進一步制裁。歐盟14日就初步通過了針對俄羅斯繞過西方制裁出口石油的「影子船隊」的第17輪對俄制裁，下周料將正式獲得通過。

另一邊廂，正在美國參議院推動新的對俄制裁的共和黨參議員格雷厄姆（Lindsey Graham）也將出席正在土耳其南部城市安塔利亞（Antalya）舉行的北約會議，將向其他國家介紹他的制裁辦法（按：主要是針對購買俄羅斯石油的國家實施次級制裁）。雖然格雷厄姆是傳統的共和黨外交鷹派，卻同特朗普甚為友好，我們不能排除他這次「亂入」北約會議背後是有特朗普的授意的。

2025年2月28日，美國華盛頓，圖為格雷厄姆在特朗普結束與澤連斯基的會晤後在白宮外發表講話。（Reuters）

為了繼續敷衍特朗普，俄方可能會在15日的伊斯坦堡談判中提出一些與即時停火無關的進程，從而進一步把事情拖下去。

普京到底在等什麼？

等待為了收成所作的準備

自2022年下旬烏克蘭反攻奪回大片土地之後，戰爭形勢基本上都在俄羅斯這一邊，但緩緩推進的俄羅斯打了兩年多，死傷數十萬人，損失大量武器，所奪得的烏克蘭領土還不到烏克蘭面積的1％。

在地面戰的前線，由於雙方大量使用無人機，幾乎完全沒有集結兵力突擊的可能，只能靠數十人步兵小隊慢慢推前。如今俄軍為了加速推進，甚至要士兵騎着「人包鐵」而不是「鐵包人」的摩托車衝鋒。

而由於無人機受電子戰干擾嚴重，雙方都開始使用連着光纖的無人機，從無線年代回到了有線年代。

烏克蘭戰場上的「有線無人機」。（Getty）

這樣的戰爭打下去又有何意義？

普京並非不知道戰爭必需在短期內有一個終結，但他知道特朗普只願意做不需要付出實際成本的「和事老」，美國不會用給烏克蘭的安全保證來換取烏克蘭在領土誰屬等問題上誰步，也不會像拜登（Joe Biden）政府那樣持續無償給烏克蘭送武器。

美國的軍援到本年夏天一定會枯竭，烏克蘭只能依靠歐洲提供武器，或提供資金來跟美國買武器。普京在等的就是這一個時刻的來臨：如果沒有美國直接軍援，烏克蘭前線支撐不下去，出現潰敗的情況，當然對俄羅斯達成其戰爭目標無往而不利；反過來，如果到時候，烏克蘭依然能夠堅持下去，維持像現在那種緩緩後進卻不潰敗的局面，到時候再接受特朗普那種就地停火的方案也不遲。

在特朗普不會再繼續對烏援助的前提之下，「等待」確實是普京最大化其戰爭「收成」的良策。