新西蘭國會上跳哈卡戰舞抗議　3議員遭國會祭「史上最嚴厲」處罰

去年11月15日，新西蘭國會正辯論備受爭議的《懷唐伊條約》修正案，原住民毛利族（Maori）議員中途跳起傳統戰舞哈卡（Haka），表達對修正案的不滿。此舉打斷了會議並導致議案投票暫停，且讓全世界為之矚目。3名毛利黨（Te Pāti Māori）領導人和黨員近日受到暫時停職，最長達到3週。新西蘭總檢察長、國會特權委員會主席柯林斯（Judith Collins）表示，這是該委員會有史以來最嚴厲的懲罰。



毛利黨聯合領導人 Debbie Ngarewa-Packer 和 Rawiri Waititi，以及最年輕的黨員、年僅22歲的 Hana-Rawhiti Maipi-Clarke，在11月國會對有爭議的《懷唐伊條約》（Treaty of Waitangi）修正案進行投票時，跳起戰舞打斷會議。

特權委員會周三發布一份報告，建議對 Ngarewa-Packer 和 Waititi 停職3週，並對 Maipi-Clarke 停職7日，稱這三人的行為可能會恐嚇其他議員，並且藐視國會。

▼Maipi-Clarke帶頭跳戰舞

哈卡舞作為新西蘭的傳統表演，雖未被禁止於國會中使用，但表演需事先獲得議長許可，且不得中斷議會程序。

柯林斯表示，這是特權委員會有史以來最嚴厲的懲罰：「這是一起非常嚴重的事件，我在辯論室工作的23年中從未見過這種事。」

新西蘭毛利族原住民議員走到議事堂中央跳傳統戰舞哈卡，表達對修正案的不滿。（影片截圖）

毛利黨譴責這項懲罰是「極端不公、不合理且毫無依據」，並在報告中持反對立場，稱其為「強化體制性種族歧視」。這個左翼原住民權益政黨亦指出，若政府通過這項懲處，那麼政府在國際代表團上經常使用哈卡儀式的作法也將變得不恰當。

臨時停職決定預計將在下周二全體議員會議上投票通過，這3名議員在停職期間將不會領取薪資，也不會出席下週的年度預算辯論。