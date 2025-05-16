普京調整俄羅斯陸軍高層任命 薩柳科夫改任安全會議副秘書
撰文：莊勁菲
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俄羅斯克里姆林宮網站5月15日發布一份命令，總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）已經撤換俄羅斯陸軍總司令、69歲陸軍上將薩柳科夫（Oleg Salyukov），並改任命他為俄羅斯聯邦安全會議副秘書。
俄羅斯聯邦安全會議是克里姆林宮最高咨詢機構，由普京擔任主席，負責管理和整合國家安全政策。它對俄羅斯安全機構和部門沒有直接管轄權。
現時，安全會議秘書為前俄羅斯國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）。
據路透社報導，過去11年來，薩柳科夫一直主持莫斯科紅場舉行的衛國戰爭勝利日閱兵儀式，紀念二戰結束德國投降。
自2023年1月起，薩柳科夫開始擔任俄軍總參謀長格拉西莫夫（Valery Gerasimov）的副手，後者被普京任命負責領導俄羅斯在烏克蘭的戰爭。
薩柳科夫受到英國、歐盟、加拿大等多個國家的制裁。
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