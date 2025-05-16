普京調整俄羅斯陸軍高層任命　薩柳科夫改任安全會議副秘書

俄羅斯克里姆林宮網站5月15日發布一份命令，總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）已經撤換俄羅斯陸軍總司令、69歲陸軍上將薩柳科夫（Oleg Salyukov），並改任命他為俄羅斯聯邦安全會議副秘書。



俄羅斯聯邦安全會議是克里姆林宮最高咨詢機構，由普京擔任主席，負責管理和整合國家安全政策。它對俄羅斯安全機構和部門沒有直接管轄權。

2025年5月15日，俄羅斯總統普京簽署總統命令，免去俄羅斯聯邦陸軍總司令、陸軍上將奧列格·薩柳科夫（Oleg Salyukov）職務，改任命其為俄羅斯聯邦安全會議副秘書。（克里姆林宮網站）

現時，安全會議秘書為前俄羅斯國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）。

據路透社報導，過去11年來，薩柳科夫一直主持莫斯科紅場舉行的衛國戰爭勝利日閱兵儀式，紀念二戰結束德國投降。

2016年4月11日，俄羅斯陸軍總司令奧列格·薩柳科夫（Oleg Salyukov）出席在俄羅斯聖彼得堡40公里外的阿拉比諾多邊形（Alabino polygon）舉行的衛國戰爭勝利71週年閱兵彩排。（Getty Images）

自2023年1月起，薩柳科夫開始擔任俄軍總參謀長格拉西莫夫（Valery Gerasimov）的副手，後者被普京任命負責領導俄羅斯在烏克蘭的戰爭。

薩柳科夫受到英國、歐盟、加拿大等多個國家的制裁。