應對美國關稅衝擊 外媒：Shein在越南租15公頃大倉庫
撰文：莊勁菲
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中美關稅戰之際，5月12日兩國宣布互相大幅度削關稅，為期90天，但未來局勢仍不可預測。路透社15日引述兩位知情人士表示，中國快時尚電商平台Shein在越南租下面積高達15公頃的工業用地，將用來建造倉庫。此舉或許旨在降低對中國供應商的依賴，以對沖美國關稅的影響。
此前美國對中國徵收高達145%的「對等關稅」，12日又宣布未來90天降低至30%；對中國小額包裹關稅也會大幅下降。分析師表示，鑑於局勢一直不穩定，Shein只能減少對中國供應商的依賴。
據兩位消息人士稱，Shein同意在越南胡志明市附近租地建倉庫，相當於26個足球場大小。除此之外，它還一直尋求在越南南部租用更多倉庫，用於在出口前存放承包商的服裝和服飾。
特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府此前聲稱中國商品透過在越南「洗產地」出口到美國，以規避高額關稅。越南政府對此進行打擊。
Shein先前曾表示計劃從土耳其和巴西採購部分產品。該公司位於中國南方傳統生產基地的鉗工告訴路透社，由於一些中國製造商在越南開設工廠，他們的訂單正在流向越南。
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