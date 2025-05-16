美國連環殺手死刑前給特朗普留言：繼續讓美國偉大

一名被稱為「越野殺手」的美國連環殺手，在被執行死刑前特別對美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）留下的一句遺言是，「繼續讓美國偉大」。



綜合《今日美國》和法新社報道，62歲的連環殺手羅傑斯（Glen Rogers）的受害者遍布美國五個州，其中四名受害者均為擁有紅色頭髮的單親媽媽。

1995年11月7日，育有兩個孩子的克里布斯（Tina Marie Cribbs），在佛羅里達州坦帕市一家酒店的浴缸里被羅傑斯刺死。克里布斯遇害時34歲。

同年，羅傑斯還因在加利福尼亞州謀殺33歲的加拉格爾 (Sandra Gallagher) 而被判有罪；他也涉嫌在密西西比州和路易斯安那州謀殺至少另外兩名女性。

羅傑斯在周四（5月15日）傍晚6時16分，在雷福德的佛州州立監獄被執行注射死刑。

《坦帕灣時報》報道，羅傑斯在臨死前隱晦地告訴他的受害者家屬，希望他們「一直在尋找的答案很快就能找到……我希望這能讓你們得到解脫」。

說完這句話，羅傑斯也給特朗普留下一句遺言，羅傑斯對特朗普說的是「繼續讓美國偉大，我要走了」。羅傑斯曾告訴警方，他共謀殺大約70人。

特朗普是死刑的支持者，他在今年上任第一天就呼籲擴大死刑的適用範圍，主張「處死最罪大惡極的罪犯」。

今年來，美國已執行16次死刑，其中12人被處以注射死刑，兩人被執行槍決，還有兩人被處以氮氣處決。在美國50州，有23州已廢除死刑，加州、俄勒岡州和賓夕法尼亞州則暫停執行死刑。

本文獲《聯合早報》授權轉載

