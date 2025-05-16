交易詭才Trump｜在中東，特朗普看到了自己的偉大！

特朗普總統2.0版的首次國際訪問，依舊放在了金光燦燦的中東。沙特阿拉伯（Saudi Arabia）、卡塔爾（ Qatar）、阿聯酋（United Arab Emirates）都以罕有的高規格歡迎了這位桀驁不馴的「大佬」。



美國總統特朗普（Donald Trump）也是誠意滿滿，在沙特發表了驚世演講，高度讚揚中東以阿拉伯的方式創造了現代化的奇蹟。

他借用中東訪問告訴世界，美國不再試圖改變他國的體制、文化和價值觀。而是支持本國政府帶領自己的人民用自己的方式建設自己的國家。

這是中國式的宣言嗎？！

特朗普公開聲稱要把「全球主義」、「干預主義」扔進歷史的垃圾堆中。這幾乎標誌着冷戰後美國最重大的國際轉向，也可以說是「歷史的終結」的終結。

特朗普沙特演講：將載入史冊？

這是多麼偉大的包容與前瞻。有言論指，特朗普的這次演講註定要進全球歷史的教科書裏。

但那些自持為「西方主流媒體」的自己人，幾乎集體失聲這次演講。應該是「左媒」們又搞起了它們最熟稔的選擇性報道！

當然，特朗普也不喜歡這些「主流」，它們只會批評特朗普放棄「普世價值」，眼裏只有金錢和利益，不配當美國總統，世界領袖。

中東正在發生的事實是，特朗普不僅簽下了鉅額的訂單，吸引了前所未有的投資，更是清晰展示了他從年輕時一貫承繼的思想——用所謂的「自由和民主」普世價值去幹預他國的道路是吃飽了撐的！西方的「覺醒者們」都是紈絝子弟。

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當然，必須為特朗普總結一下無與倫比的「吸金」能力，他能把訪問變成了中東財主們比拼對美國投資的競賽。

特朗普的成績單如下：

沙特：投資承諾為6,000億美元，簽署價值近1,420億美元的軍售協議;



卡塔爾：簽署超過2,435億美元的多項協議，將與美國產生至少1.2萬億美元的 「經濟交流」;



阿聯酋：達成價值超過2,000億美元的商業協議，未來十年1.4萬億美元的投資計劃。



特朗普從不掩飾自己的風格——直白、結果導向、交易型領袖。正因如此，他能跳脱傳統外交的「義務—道義」枷鎖，重新定義全球關係：「你有資源，我有技術；你要安全，我要合作；我們共贏。」

特朗普開心的宣稱他的非凡成就：「美國的黃金時代已經開啟，拜登執政時的經濟困境正在迅速消退，而世界經濟也將迎來歷史上最偉大的變革。讓我們搖滾起來吧！」

記得美國上一任拜登（Joe Biden）總統訪問沙特時，到機場迎接的是當地的一個副省長。沙特王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman Al Saud， MBS）像打發叫花子一樣對待他。

拜登執政四年，中東亂成一窩粥，美國成了阿拉伯世界的笑話。

美國總統拜登與沙特王儲穆罕默德2022年7月16日在沙地阿拉伯吉達市會面。（Reuters）

劃時代的宣言！

聞所未聞的天量投資！

特朗普的中東行，足以讓自己感覺是那麼偉大！

或許，他在考慮卸任總統後，定居在這金燦燦的富庶之地。