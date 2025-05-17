8647照片暗籲刺殺總統？FBI前局長遭調查　特朗普咬定有行刺之意

美國聯邦調查局（FBI）前局長科米（James Comey）周四（5月15日）在社交平台Instagram上發布一張照片，顯示沙灘上由貝殼組成的一組數字「8647」。當天較晚時間，美國國土安全部部長諾姆（Kristi Noem）指控科米呼籲「暗殺」總統特朗普（Donald Trump），並表示已傳喚他進行調查。而特朗普本人一口咬定，科米傳達的信息就是「要對總統行刺」。



路透社引述官員透露，國土安全部旗下的美國特勤局周五（5月16日）在華盛頓地方辦公室召喚了科米，並對他進行約1小時的詢問。

特朗普周五在阿布扎比接受霍士新聞採訪，他並未接受科米的辯解：「他很清楚這（8647）意味着什麼，連小孩都知道是什麼意思。這就是『刺殺』！」並且指責這位前局長是「骯髒的警察」（A dirty cop）。

圖為聯邦調查局前局長科米（James Comey），他在2017年5月突然被炒（路透社）

科米曾任FBI局長，負責調查特朗普2016年競選團隊與俄羅斯勾結的指控，因此特朗普第一任期內就將他解僱。科米也對前東家心懷不滿，據報2018年曾在採訪中稱特朗普「在道德上不適合」做領導。

在美國俚語中，「86」可以表示將醉酒或行為不檢的人趕出酒吧。「47」可能指美國第47任總統特朗普。

另據路透社指，根據《韋氏詞典》（Merriam-Webster Dictionary），「86」最近有意指「殺死」的新含義，但由於該含義相對較新且使用較少，而不予採用。