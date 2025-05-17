特朗普家族再添新成員興奮報喜　急返華府探望第11個孫子

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）又當祖父了，他與第二任妻子所生的女兒Tiffany，已於日前誕下一子，也是特朗普第11個孫子，Tiffany在社交平台po出寶寶腳的照片，洋溢幸福。



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綜合美媒報道，特朗普16日在阿聯酋（UAE）出席投資協議簽署活動時，開心透露自己又當祖父的消息，他開玩笑地對阿聯酋王儲表示：

「我應該昨天就離開的，但我不想讓你們失望。你父親要是知道我提早走了，一定會非常不高興。」



Tiffany在社交平台po出寶寶腳的照片，洋溢幸福。（IG圖片）

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報導指出，31歲的Tiffany與27歲的丈夫Michael Boulos，於2022年結婚，當時在特朗普家族的佛州海湖莊園（Mar-a-Lago）舉辦豪華婚禮。而這個寶寶是他們的第一個孩子，命名為Alexander Trump Boulos。

特朗普表示，他將搭乘空軍一號返回華盛頓，「我要回家看看那個小寶寶」，他並透露：

「她（Tiffany）狀況很好，寶寶也很好。」



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