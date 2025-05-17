梅拉尼婭家鄉雕像再遭毒手　整尊青銅像被盜走只剩下「這」部份

自美國第一夫人梅拉尼婭（Melania Trump）為於家鄉斯洛文尼亞的木製雕像於2020年被人放火燒掉後，一尊新的梅拉尼婭青銅雕像被重新豎立在原位，可是該青銅雕像如今也遭毒手。外媒5月16日報道，青銅像被人從腳踝處鋸掉移除，現場只剩下雕像的雙腳及其下的樹樁。



美媒報道，當地警方發言人Alenka Rangus表示，他們於13日接到銅像遭到偷竊報告，警方隨後已立即趕赴現場並展開調查，目前正努力追查肇事者。

當特朗普（Donald Trump，又譯川普）首次當選美國總統時，斯洛文尼亞有人為梅拉尼婭雕刻出一座木制雕像，但它於2020年7月遭到焚毁。藝術家唐尼（Brad Downey）其後於2個多月後，再委託工匠為梅拉尼婭重新塑造了一座青銅雕像。

報道提到，當地居民對於銅像被偷完全不會感到可惜，又指可能連梅拉尼婭也不例外。

外媒2025年5月16日報道，美國第一夫人梅拉尼婭（Melania Trump）的青銅像被人從腳踝處鋸掉移除並偷走，現場只剩下雕像的雙腳及其下的樹樁。（X@haapinesisfree）

事實上，該雕像不但與梅拉尼婭真人並不相似，而且唐尼當初製作該雕像是為了表達前者受益於美國快速入籍程序而成為美國人，其他移民卻在其丈夫特朗普的反移民政策政策下受苦。