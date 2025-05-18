印度電線短路引建築起火　居民睡夢中嗆濃煙窒息至少17死｜有片

印度南部特倫甘納邦（Telangana）海德拉巴（Hyderabad）一棟三層建築周日（5月18日）起火，至少17人死亡，包括8名兒童，最小僅2歲。消防接報到場將火救熄，初步報告指大火在清晨5時30分左右燃起，隨後蔓延直至頂層。印度煤炭部、礦業部部長雷迪（G. Kishan Reddy）證實此事，稱大火源於地下一間珍珠商店中的電線短路。



綜合外媒報道，大火發生在當地一個老城區，地下一般被用作商鋪經營。事發時店內無人，大火燃起的濃煙瀰漫到樓上，有還在睡夢中的居民因此窒息身亡。

當地有關部門共派出11輛消防車、1台消防機器人、17名消防官兵和70名工作人員到場，用兩小時將火救熄，強調建築中未有合適消防通道，還有通道因商場關門被鎖，救援工作一度受阻，消防員不得不攀上相鄰建築滅火。

報道還引述醫院名單，另有逾20人受傷送院。印度總理莫迪（Narendra Modi）對大火中遇難家屬致哀，稱將抽調總理國家救濟基金會（PMNRF）資金，向每位遇難家屬派發20萬印度盧比（約1.84萬港元）的撫恤金。特倫甘納邦Revanth Reddy對火災表示震驚，稱會採取一切措施施救。