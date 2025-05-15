廁所一沖水「突爆炸起火」男子全身35%面積燒傷送院　疑1原因惹禍

印度近日傳出詭異案件，有名男子在上完廁所、按下沖水鈕後，整個馬桶突然炸開、引發火災。



倒楣的男子35%面積嚴重燒燙傷，他的父親事後推斷可能是馬桶堵塞、甲烷堆積後被點燃才發生爆炸。

事件發生在印度大諾伊達市（Greater Noida）的第36區。（Google Maps）

受害者納加爾（Ashu Nagar）上完廁所、一按下沖水鈕，整個馬桶就突然爆炸、發出巨響還引發火災。（AI生成）

《印度快報》報道，這一事件3日下午3時左右發生在印度大諾伊達市（Greater Noida）的第36區，受害者納加爾（Ashu Nagar）上完廁所、一按下沖水鈕，整個馬桶就突然爆炸、發出巨響還引發火災。

納加爾的父親普拉丹（Sunil Pradhan）事後表示：

爆炸導致納加爾臉部和身體嚴重燒傷，他被緊急送往大諾伊達市的醫院，醫生確認他有多達35%的身體面積燒傷。

普拉丹解釋道「當時浴室裏沒有使用任何電器，納加爾也沒有使用手機，這排除了爆炸與電子產品有關的可能性」，地方當局的初步檢查也表明：

爆炸可能是由甲烷引起，由於排水管堵塞，甲烷氣體堆積在馬桶中，可能是不明火花點燃了甲烷、引發爆炸。

此外，當地居民指出該地區1個持續存在的問題，稱「這裏的排水管線不僅老舊，而且多年沒有清理過，堵塞的管道會導致氣體堆積，可能在壓力下爆炸」，但事發大樓物業的管理人員堅稱沒有異常，並指出「爆炸可能是由房屋內部的一些問題引起」。

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