拜登患癌後首度網上發帖文　感謝各界關心

美國前總統拜登（Joe Biden）被診斷患有急進性前列腺癌後，他收到來自世界各地的支持聲音，其中包括英王查理斯（King Charles III）的私人信件。他於5月19日在社交媒體上發帖感謝各界關心，他寫道：「癌症影響着我們所有人。和你們許多人一樣，吉爾和我都明白，我們在受傷的地方才會最堅強。感謝你們用愛和支持鼓舞我們。」



在拜登被診斷出癌症後，許多人向他表示支持，包括前總統奧巴馬（Barack Obama）和前副總統賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）。白金漢宮表示，查理斯國王已私下致信拜登，表達他的支持和祝福。查理斯曾多次會見拜登，他在 2024 年也被診斷出患癌，目前正在接受治療。

上月26日，拜登曾前往梵蒂岡出席已故教宗方濟各的喪禮。拜登辦公室周日發聲明表示，拜登經診斷後證實患有前列腺癌，癌細胞已擴散到骨，他正和醫生評估治療方案。

特朗普周一在白宮表示：「可能需要數年時間才能達到這種危險程度，我對此感到非常難過，我認為人們應該嘗試找出到底發生了什麼。」