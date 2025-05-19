拜登前列腺癌｜前列腺癌5症狀現這1項已擴散！5食物助預防要點食?

82歲的美國前總統拜登（Joe Biden）被確診「惡性」前列腺癌，以10分最嚴重，拜登被評為9分，癌細胞並已轉移到骨，拜登及其家人正在與醫生尋求最適切的治療方案。前列腺癌，在香港是男性10大癌症第3位，死亡個案第4位。男性50歲以上、肥胖、吸煙、長期食用高脂高熱量食物，加上有家族病史等，患前列腺癌風險將大大提高。要預防前列腺癌也可從飲食着手。



圖為拜登在英國廣播公司（BBC）於2025年5月7日播出節目中談論特朗普百日施政。（截圖自BBC）

拜登確診前列腺癌 專家：仍可活5至10年，甚至更長？｜新聞背後

前列腺癌症狀｜與前列腺增大相似 盤骨背臀痛或已擴散

據衞生署資料顯示，前列腺癌在本港男性致命癌症中排第4位。於2023年共有522名男性死於前列腺癌，佔男性癌症死亡人數6.1%。男性隨年紀的增長，會出現前列腺腫大的情況，但大多數屬良性增生，只是若細胞基因變異便會演變成前列腺癌。不過，前列腺癌症狀不明顯，與前列腺腫大相似，故宜及早檢查，尋求醫生意見。

前列腺癌症狀包括小便時感刺痛、尿液或精液帶血。(AI生成圖片)

前列腺癌症狀／前列腺癌存活率

1 尿頻，尤其晚上

2 小便困難

3 小便時感刺痛

4 尿液或精液帶血

5 盆骨或脊骨痛楚、腳腫。



據政府癌症網上資源中心指，若出現以上一種或以上症狀，腫瘤可能已逐漸增大或開始轉移。而整體前列腺癌患者的五年相對存活率為84%。當中一至三期的五年存活率是97%以上，但第四期則下降至45%。

前列腺癌一至三期的五年存活率是97%以上，但第四期則下降至45%。預防可從飲食方面入手，避免高脂高卡食物。（photoAC）

預防前列腺癌｜必須從飲食入手

預防前列腺癌，除了戒煙戒酣酒，以免增加氧化壓力、干擾代謝外，還要維持健康體重，尤其腹部脂肪會提升患前列腺癌的風險。飲食上也要減少高脂高熱量的攝取，飲食均衡，多吃有助預防前列腺癌的食物。

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有助減低患前列腺癌風險食物

1. 羽衣甘藍

羽衣甘藍（Kale）富含硫代葡萄糖苷，代謝後生成蘿蔔硫素（Sulforaphane），能清除致癌物並誘導癌細胞凋亡。 其強效抗氧化成分維他命C、β-胡蘿蔔素、槲皮素等能中和自由基，減少DNA損傷。羽衣甘藍亦含豐富維他命K，根據2008年一個德國研究團隊發現，維他命K2 可有效預防前列腺癌，維他命K2攝入量較多的男性，患前列腺癌的機率低約50%。

建議食用： 每周吃2~3次，每次食用100克便能吸取足夠維他命K



羽衣甘藍（圖片來源：Envato）

2. 番茄

不少研究證實，番茄中的茄紅素（Lycopene）是強效抗氧化劑，有助降低前列腺癌風險，甚至能把癌細胞殺死。英國《British Journal of Nutrition》雜誌上的科研報告顯示，因茄紅素容易在前列腺細胞中積聚，連續兩周每天吃400克熟番茄，會使血液和精液中茄紅素的含量明顯增多。由於茄紅素屬脂溶性，加熱後更容易吸收，茄紅素含量亦會比生番茄高4-5倍。哈佛大學研究發現，每周吃10份（1份＝1個中型番茄或半杯番茄醬）以上番茄的男性，前列腺癌風險降低約18%。

建議食用：每周吃5-7份番茄，並配搭健康油脂如橄欖油、牛油果等，幫助茄紅素吸收。



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（wdnet＠pexels）

3. 南瓜籽

南瓜籽是維護前列腺健康的超級食物，其豐富的鋅（Zinc），能調節雄性荷爾蒙代謝，減少發炎反應。亦有助預防良性前列腺增生（BPH），BPH是一種常見的疾病，會使前列腺增大，並可能導致排尿問題及影響性能力。南瓜籽有助減輕BPH症狀，改善男性的膀胱過度活動症，並改善排尿功能。每100克的南瓜籽就有9.4毫克鋅。吃南瓜時連皮帶籽一起食用，可攝取到較多的鋅，而南瓜本身含有維他命C和E等，具有絕佳抗氧化力，有助防止身體遭受自由基損害。

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建議食用：每次食用200克南瓜連南瓜籽



南瓜籽（圖片來源：Envato）

4. 吞拿魚

吞拿魚含豐富的奧米加3脂肪酸，具有強大的免疫力及抗炎作用，能防止前列腺癌細胞生長及擴散。食用吞拿魚時配上牛油果，可增強前列腺的保護，因為牛油果富含維他命E和葉黃素，已被證明可抑制前列腺癌的生長細胞。

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建議食用：每次食用1份吞拿魚牛油果三文治



吞拿魚配牛油果，可增強前列腺的保護。（ibmoon kim＠unsplash）

5. 石榴

前列腺特異抗原（PSA），是一種由前列腺分泌，PSA指數為初步檢測前列腺癌最佳方法，指數太高，則代表前列腺可能出現問題或是癌症先兆，而石榴可以減慢PSA指數上升，美國《Clinical Cancer Research》研究發現，只要每日飲一杯石榴汁，可減慢PSA倍增時間，而石榴食品可以減慢前列腺癌細胞的生長，還有助導致癌症細胞凋亡或細胞死亡細胞。

建議食用：1杯石榴汁或原個石榴



石榴（圖片來源：Envato）

參考資料：Clean Eating、香港防癌會