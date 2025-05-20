小馬可斯憂進一步影響選情削管治威信　稱願與杜特爾特家族和解

菲律賓總統小馬可斯（Ferdinand Marcos Jr）周一（5月19日）在社交媒體平台的Podcast中表示，願意與前總統杜特爾特（ Rodrigo Duterte）家族和解。



新華社報道，小馬可斯在Podcast中說，自己「需要朋友，而不是敵人」，希望政局穩定，從而實現政治議程。他說，即便政見有分歧，自己對和解依然持開放態度。

2022年，小馬可斯和杜特爾特的女兒薩拉（Sara Duterte）搭檔競選菲律賓正副總統，取得壓倒性勝利，但雙方關係後來急劇惡化。薩拉今年2月被眾議院彈劾，新一屆參議院將在今年7月對她的彈劾案進行表決。今年3月，杜特爾特在馬尼拉國際機場被捕，目前羈押在荷蘭海牙的國際刑事法院。

菲律賓5月12日舉行了中期選舉，改選國會眾議院全部317個席位、參議院24個席位中的12席以及地方行政首長、地方議會議員。根據菲選舉委員會5月17日公布的正式計票結果，小馬可斯陣營獲得參議院12個改選席位中的六席，杜特爾特陣營獲得五席。

2022年6月30日，菲律賓當選副總統薩拉（Sara Duterte）在馬尼拉舉行的就職典禮上與當選總統小馬可斯（Ferdinand Marcos Jr.）合影。（Reuters）

其中一名當選參議員同時獲得小馬可斯陣營與杜特爾特陣營支持，所以雙方均將其歸為己方勝選席位。此外，若包括再次當選達沃市市長的杜特爾特，杜特爾特家族有多人贏得地方選舉。

菲律賓智庫亞洲太平洋協進基金會國際關係研究員皮特洛認為，本次中期選舉結果表明，杜特爾特家族依然是菲律賓政壇不可忽視的力量。皮特洛認為，反對派在參議院選舉中與小馬可斯陣營幾乎「平分秋色」，這意味着小馬可斯在剩餘任期內將面臨更多挑戰。

本文獲《聯合早報》授權轉載

