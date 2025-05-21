歐盟通過第17輪對俄制裁　針對「影子艦隊」　英國新增100項制裁

歐盟和英國周二宣布對俄羅斯實施新制裁，針對俄羅斯的第17輪制裁措施。此前一天，美國總統特朗普（Donald Trumo，川普）與俄羅斯總統普京的通話並未促成烏克蘭停火，美國也未對俄羅斯實施新制裁。



歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）周二（20日）在社交媒體X（舊稱Twitter）的一篇貼文中表示，制裁主要目標為莫斯科近200艘「影子艦隊」油輪、侵犯人權行為以及綜合威脅。她又預告，更多的制裁仍在計劃中。

圖為2022年3月8日路透社的設計圖片，可見原油桶和抽油泵的模型被置於歐盟及俄羅斯的旗幟前方。（Reuters）

西方國家指責俄羅斯利用油輪等商用船隻逃避西方制裁，將這些商用船隻稱為「影子艦隊」（Shadow fleet）。倫敦及布魯塞爾方面指，新制裁針對莫斯科的「影子艦隊」——這些船隻和金融公司曾幫助莫斯科避免因戰爭而受到其他制裁的影響。

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）在Telegram上寫道：「制裁很重要，我感謝所有讓戰爭肇事者感受到制裁的人。」

2025年5月8日，波蘭華沙，歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）在歐盟外交部長非正式會議上，與波蘭外交部長西科爾斯基（Radoslaw Sikorski，不在圖中）出席聯合新聞發布會。（Reuters）

英國政府發布的聲明指，上周六，俄羅斯向烏克蘭城市發射27 架無人機，是俄烏戰爭期間最大規模的無人機襲擊。對此，英國宣布對俄羅斯實施廣泛制裁。

英國在對俄羅斯的制裁制度下增加了82項新指定和18項新規範，目標包括支持俄羅斯軍事機器、能源出口和資訊戰的實體，以及幫助資助普京政府入侵烏克蘭的金融機構。

2022年8月17日，俄羅斯阿拉比諾（Alabino），2022國際軍隊科技論壇期間，圖為俄軍伊斯坎德爾導彈車（Iskander-E）正在運作。（Reuters）

英方聲明指，新措施針對的是俄羅斯的伊斯坎德爾戰術導彈系統（Iskander）等武器系統的供應鏈、克里姆林宮資助的訊息行動、幫助俄羅斯逃避制裁的金融機構，以及俄羅斯所謂的「影子油輪艦隊」中的船隻。

英國外交部長林德偉（David Lammy）在聲明指：「普京最近的襲擊再次暴露了他戰爭販子的真面目。」 「我們敦促（俄羅斯總統普京）立即達成全面、無條件的停火協議，以便就公正持久的和平進行談判。」