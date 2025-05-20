新冠個案創1年新高　7類人免費打疫苗　附預約方法+76接種地點

新冠2025｜本港在過去四個星期共錄得81宗涉及成年人的新冠嚴重個案，當中包括30宗死亡個案，以及5宗涉及兒童的嚴重個案。衛生防護中心呼籲市民應適時接種免費新冠疫苗額外加強劑，以減低重症和死亡風險。《香港01》「好食玩飛」整合新冠病毒疫苗接種詳情、預約方式及地點，其中7類人更可免費接種疫苗！



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新冠病毒個案創1年新高 7類人可免費接種JN.1新冠疫苗

衛生防護中心總監徐樂堅醫生表示，香港每隔半年至九個月會經歷一次新冠活躍周期，並認為新冠已演變成為一種有周期性的風土病。他表示，新冠於今年四月中旬（即約四周前）變得較為活躍，並預料活躍程度會至少在未來數周維持在較高水平。

新冠病毒個案創1年新高，衛生防護中心呼籲市民儘快接種疫苗。（資料圖片）

衛生防護中心呼籲高風險市民，應適時接種免費新冠疫苗額外加強劑，以減低重症和死亡的風險。政府現時為6個月大或以上的合資格人士提供免費JN.1新冠疫苗初始劑次接種。高風險市民如接種上一劑疫苗或感染新冠滿6個月，亦可免費接種新冠疫苗額外加強劑。

以下組別人士可免費接種額外加強劑：

【1】年屆50歲或以上（包括居於院舍的長者）

【2】18至49歲有長期病患的成年人

【3】六個月大或以上免疫力弱的人士

【4】孕婦

【5】醫護人員



以下組別人士可免費接種初始劑次：

【1】免疫力正常的5歲或以上人士（不論曾否感染）：免費接種第一劑

【2】免疫力正常的6個月至4歲人士：免費接種第一、二及三劑



7類人可免費接種JN.1新冠疫苗（圖片來源：衛生防護中心網頁）

JN.1新冠疫苗接種預約方法＋接種地點

合資格人士可於衞生防護中心網頁預約指定私家或公營診所免費接種疫苗，亦可直接聯絡接種站安排接種。接種地點按以下分類：

6個月至11歲人士接種新冠疫苗之地點：

【1】私家診所新冠疫苗接種站

港島：

港怡醫院



新界：

香港中文大學醫學中心



【2】兒童社區疫苗接種中心

九龍：香港兒童醫院



【3】衞生署母嬰健康院（必須先網上預約）

港島：

鄧志昂母嬰健康院｜西灣河母嬰健康院



九龍：

藍田母嬰健康院



新界：

王少清母嬰健康院｜馬鞍山母嬰健康院｜青衣母嬰健康院｜天水圍母嬰健康院



【4】衞生署學生健康服務中心（為5至11歲學童提供服務；必須先網上預約）

港島：

西環學生健康服務中心｜柴灣學生健康服務中心



九龍：

藍田學生健康服務中心



新界：

沙田學生健康服務中心｜屯門學生健康服務中心



6個月至11歲人士接種新冠疫苗之地點詳細地址：請按此

12歲或以上人士接種新冠疫苗之地點：

【1】私家診所新冠疫苗接種站

港島：

香港國際專業體檢協會｜天下仁心｜海灣醫療｜尚至健康｜港怡醫院



九龍：

百本專業護理｜梁樹標醫生診所｜莊柏醫療（佐敦）｜莊柏醫療（旺角）｜新都醫務中心



新界：

劍橋聯合醫務中心｜香港中文大學醫學中心｜緻仁醫療｜莊柏醫療（上水）｜莊柏醫療（荃灣）｜心醫館｜新都專科醫療中心｜新都綜合醫務中心



【2】醫管局轄下的指定普通科門診診所（必須先網上預約）

港島：

西營盤賽馬會普通科門診診所｜貝夫人普通科門診診所｜西灣河普通科門診診所｜鴨脷洲普通科門診診所



九龍：

油麻地賽馬會普通科門診診所｜觀塘社區健康中心｜中九龍診所｜東九龍普通科門診診所｜南昌家庭醫學診所



新界：

北大嶼山社區健康中心｜容鳳書健康中心｜南葵涌賽馬會普通科門診診所｜粉嶺家庭醫學中心｜大埔賽馬會普通科門診診所｜將軍澳（寶寧路）普通科門診診所｜伍若瑜夫人普通科門診診所｜馬鞍山家庭醫學中心｜仁愛普通科門診診所



【3】兒童社區疫苗接種中心（適用於 12 至 17 歲合資格人士）

九龍：

香港兒童醫院



【4】醫管局轄下指定公立醫院專科門診（為覆診的病人提供服務）

港島：

東區尤德夫人那打素醫院｜律敦治醫院｜瑪麗醫院



九龍：

伊利沙伯醫院｜明愛醫院



新界：

瑪嘉烈醫院｜雅麗氏何妙齡那打素醫院｜仁濟醫院｜博愛醫院｜北區醫院｜將軍澳醫院｜威爾斯親王醫院｜屯門醫院



【5】衞生署轄下指定長者健康中心（為65歲或以上之會員及非會員提供服務）

港島：

西營盤長者健康中心｜筲箕灣長者健康中心｜香港仔長者健康中心｜灣仔長者健康中心



九龍：

藍田長者健康中心｜南山長者健康中心



新界：

東涌長者健康中心｜葵盛長者健康中心｜北區長者健康中心｜將軍澳長者健康中心｜瀝源長者健康中心｜荃灣長者健康中心｜屯門湖康長者健康中心｜元朗長者健康中心



12歲或以上人士接種新冠疫苗之地點詳細地址：請按此

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