新冠｜FDA擬要求藥廠重新臨床試驗 才准健康非長者每年補針
撰文：蕭通
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美國食品和藥物管理局（FDA）負責人5月21日表示，對於年度接種的新冠疫苗加強劑，該機構計劃要求對65歲以下人士進行新的臨床試驗。FDA局長Marty Makary及疫苗監管高級官員Vinay Prasad在《新英格蘭醫學雜誌》撰文稱，儘管新冠疫苗已問世數年，但健康人士每年重複接種的好處尚不確定，且在高收入國家中，美國是少有仍每年建議健康成年人接種的國家。
兩人表示，高風險人士仍可每年接種加強劑，對於年齡在6個月至64歲之間的健康人群，FDA預計需要藥廠進行隨機對照試驗，才能每年獲准向相關健康者注射。專家認為，需要透過研究來提供證據，證明健康人士每年「補針」有證據支持。
兩人在文章寫道，「我們根本不知道，如一名身體健康、體重指數正常的52歲女性，曾3次感染新冠肺炎，並且之前已經接種過6劑新冠肺炎疫苗，第7劑疫苗是否會對她有益」、「這項政策（每年補針）促使需要證據的急切性」。
美衛生部長被視為疫苗懷疑論者
路透社報道，美國現任衛生部部長小羅伯特甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）被視為疫苗懷疑論者，而Marty Makary及Vinay Prasad都是今年新加入FDA，兩人過去一直對審批新冠疫苗的流程，以及對呼籲每年接種加強劑的證據提出質疑及批評。
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