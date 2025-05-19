黃仁勳是個暖男老闆？性急要求高背後　前員工看見他寬宏大量一面

英偉達（Nvidia，台譯輝達）行政總裁黃仁勳又要在台颳起旋風，更將曝光台灣企業總部落腳處，成為各界關注焦點。雖然黃仁勳一直走親民路線，但在公司內也一樣嗎？就有英偉達前員工透露，黃仁勳對員工很親切，但對高階主管很嚴格，另外對產品品質又很龜毛（有莫名其妙的堅持），然而在英偉達工作，福利也滿滿，其中生育補助還能免費凍卵，圓了許多員工的生子夢。



台灣人Cindy曾在2013年加入美國英偉達，開發世界第一台超級電腦，她坦言黃仁勳對員工很親切，但對高階主管很嚴格。（TVBS授權使用）

《志願單親故事集》版主兼英偉達前員工Cindy表示，「（黃仁勳）Jensen他又是一個，非常急性子的人，所以他常常就會發信，問大家說為甚麼這麼慢，那我就跟他說，因為他想要的那個特殊的材料，有一個非常困難的地方，所以我們做不出來，那他就回說那我怎麼樣幫忙呢，所以後來因為很謝謝他去幫忙。」

而他對產品品質，可用龜毛來形容，就像蘋果之父喬布斯（Steve Jobs）。

Cindy說：「產品的外觀還有外箱，還有整個的客戶的體驗，從你拆箱的那一刻開始，你會看到的東西你會摸到的感覺，他自己都要親自的審核過。」

而面對英偉達其他員工曾對外爆料，讓黃仁勳站上風口浪尖，使Cindy忍不住寫信為他打氣，但黃仁勳卻反向思考。

Cindy：「（黃仁勳）Jensen他回說妳不要這樣說，員工他願意把他的不開心，說出來是很好的事，你應該是要去聆聽他的聲音，而不應該是去譴責他。」

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在英偉達工作雖然可能加班到深夜，但薪資也不虧欠，據統計一般員工年薪中位數，約30萬1233美元，約港幣236萬元，福利也滿滿。除了交通補助，還有醫療保險和生育補助等，像是Cindy就曾免費凍卵，每做一次程序價值港幣約13萬元。

Cindy：「不管是你是女性或是男性，你想要單身成家他也都會支持你的，那這個凍卵的步驟，就讓我之後有更多的選擇，所以當然是，在我志願單親之路有推了一把。」

（備註：所謂志願單親，就是不結婚，用捐贈的精子，自己生養小孩）



如今擁有可愛孩子的Cindy，直呼黃仁勳是貴人，算一算英偉達在全球有約36000名員工，而台北辦公室則有數百名員工，如今英偉達台灣企業總部可能落在雙北，英偉達也將招聘千名工程師，黃仁勳的人格特質，更讓許多求職者嚮往。

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