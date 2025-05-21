G7將討論對中國徵收小額商品關稅

彭博社報導，G7財長會議5月20日在加拿大阿爾伯塔省的班夫（Banff）開幕，加拿大財長商鵬飛（Francois-Philippe Champagne）在開幕新聞發佈會上說，會議議程將包括如何協調各國行動、解決產能過剩和非市場行為問題。他還說，G7將採取進一步措施以遏制中國產品供應過剩的問題，並指G7已開始磋商對供應過剩、價值低廉的中國產品徵收小額關稅。



一些西方國家指責Temu和Shein等中國電商平台向它們大量投放低價值商品，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）早前已鎖定這類商品，撤銷了中國商品「小額關稅豁免」（de minimis exception）。

歐盟今天據報也在考慮對進入歐盟的小額包裹徵收處理費用，其中法國已在推動對此類包裹徵收費用，英國也在考慮採取類似舉措。

2024年6月11日，烏克蘭財政部長馬爾琴科（Serhiy Marchenko）在德國柏林出席2024年烏克蘭復甦會議。（Getty）

此外，G7也可能修改俄羅斯石油價格上限。有份出席G7財長會議的烏克蘭財長馬爾琴科（Serhiy Marchenko）認為，這是一個修改現有價格上限的好機會，烏克蘭認為改變價格上限將使俄羅斯經濟遭受損失。