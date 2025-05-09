中俄發表聯合聲明　批評「美國金穹」計劃破壞全球戰略穩定

中國國家主席習近平5月7日至10日對俄羅斯進行國事訪問，並與總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）在莫斯科舉行正式會談。雙方8日發表《中俄關於全球戰略穩定的聯合聲明》，強調維護和鞏固全球戰略穩定的重要性，並點名批評「美國金穹」（Golden Dome，前稱鐵穹）計劃破壞穩定。



雙方堅信，各國人民命運與共，各國及各組織不能以犧牲他國安全來保障自身安全。雙方呼籲各國堅持全球和地區安全平等且不可分割原則，全力消弭國家間的衝突，共同在全球構建全面、綜合、可持續安全。

雙方強調維持建設性大國關係對解決全球戰略性問題的重要性。核武器國家對國際安全和全球戰略穩定負有特殊責任，應摒棄冷戰思維和零和博弈，並放棄採取引發戰略風險的舉措。應通過平等對話和相互尊重的磋商解決關切，增進信任水平，避免危險誤判。

2025年5月8日，習近平與普京在克里姆林宮舉行會談（Reuters）

聲明指，遺憾的是並非所有核武器國家都奉行上述立場。雙方關切地指出，核武器國家緊張關係升級，甚至到了面臨直接軍事衝突的地步，戰略領域的問題和挑戰層出不窮，發生核衝突的風險上升。

新舊軍事聯盟和同盟的破壞性、擴張性極強，某些核武器國家在其他核武器國家周邊敏感地區建立或擴大常設軍事基地，炫耀軍事實力，進行武力施壓，或實施威脅他國核心安全利益的敵對行為，成為最亟待消除的戰略風險之一。

與此同時，軍事設施和先進攻擊性、防禦性武器的前沿部署不斷增強，在加強反導攔截能力的同時，還可用來執行戰略任務特別是「斬首行動」，這一動向引發嚴重關切。

中國國家主席習近平2025年5月8日在訪問俄羅斯期間與俄總統普京見面（Reuters）

某些核武器國家在境外部署陸基中短程導彈的計劃和行動令人關切。相關導彈飛行時間短、覆蓋面廣，且針對其他核武器國家境內目標。

與此同時，某些軍事聯盟和同盟內的核武器國家以及非核武器國家以尋求「深度精確打擊」、「殺傷鏈」、「提升反擊能力」等為藉口，加速研發、採購、部署遠程導彈及類似系統。雙方對此種破壞地區穩定與全球安全的挑釁行為表示強烈譴責。

日前宣布實施的「美國金穹」計劃旨在構建不受任何約束的全球性、多層次、多領域導彈防禦系統，抵禦包括「勢均力敵」對手的各類導彈威脅，這同樣對戰略穩定造成嚴重破壞。該計劃全盤、徹底否定了戰略進攻性武器與戰略防禦性武器之間不可分割這一維護全球戰略穩定的核心原則。此外，該計劃還為研發動能和非動能手段提供進一步助力，以對導彈及其配套設施實施打擊，實現「主動抑制發射」。

「美國金穹」計劃公然提出大幅增加外空作戰手段，包括研發、部署軌道攔截系統，將外空武器化並使之成為武裝對抗場所，導致局勢雪上加霜。

中俄反對個別國家將外空用於武裝對抗的企圖，反對開展旨在取得軍事優勢和將外空界定並用於「作戰疆域」的安全政策和活動。

習近平與普京2025年5月8日在克里姆林宮出席簽署聯合聲明儀式（Reuters）

雙方主張在中俄《防止在外空放置武器、對外空物體使用或威脅使用武力條約》草案基礎上，儘快啟動具有法律約束力的多邊文書談判，為防止外空軍備競賽、外空武器化及防止對外空物體或藉助外空物體使用或威脅使用武力提供根本和可靠保障。

為維護世界和平，保障各國安全平等且不可分割，提高各國探索與和平利用外空的可預測性和可持續性，雙方贊同在全球範圍內推行不首先在外空部署武器的國際倡議/政治承諾。雙方同時譴責將商業航天系統用於干涉主權國家內政、介入他國武裝衝突的行為。

某些核武器國家採取挑釁行徑，對其他核武器國家造成安全威脅，尤其是在有關軍事聯盟和同盟框架下進一步推進所謂「延伸威懾」和「核共享」安排，同無核武器國家盟友開展所謂「聯合」行動，使用前沿部署的核武器和（或）其他核武器，啟用其盟友境內基地、盟友接管的兩用裝備平台和（或）盟友自有的常規力量和裝備，包括更加先進的導彈和反導武器，這極易引發地區和全球軍備競賽，推高緊張局勢。

雙方特別指出，根據其所有者所作公開宣布，以及根據性能作出的判斷，上述進攻性能力包括常規精確打擊武器和核武器與非核武器結合的系統，旨在實施「預防性」和「先發制人」打擊任務。其本質是利用防空/反導系統的防禦性優勢來實施第一輪打擊，以謀求戰略優勢。與此同時，將打擊能力和反導能力相結合的冒險戰略直接反映在相關軍事學說中，突出體現了對「導彈防禦及挫敗」能力的全面支持。

個別核武器國家在其盟友支持下，全面實施上述設想和軍事技術理念，顯然是要削弱其他核武器國家戰略威懾力的可靠性和有效性，揭示出其謀求壓倒性軍事優勢、「戰略堅不可摧」，最終達到「絕對戰略安全」的企圖。這從根本上違背維持戰略平衡的基本邏輯，與平等且不可分割的安全原則背道而馳。

中國國家主席習近平周四（8日）抵達克里姆林宮，出席在克里姆林宮舉行的歡迎儀式，並與俄羅斯總統普京（Vlamidir Putin，又譯普丁或蒲亭）舉行會談。（Reuters）

上述情況導致，核武器國家乃至整個國際社會面臨全球戰略穩定遭到直接破壞、軍備競賽和衝突風險加劇的多重威脅。此外，這樣的政策還將嚴重影響核導領域維持可預測性的努力，並使核軍控和核裁軍倡議的推進舉步維艱。

雙方一貫反對此類破壞全球戰略安全與穩定的政策。雙方重申恪守2022年1月3日發表的《五個核武器國家領導人關於防止核戰爭與避免軍備競賽的聯合聲明》，特別是有關「核戰爭打不贏也打不得」的原則。

雙方呼籲上述聲明參加國採取實際行動，認真履行各項條款。為此，應堅決避免核武器國家間發生任何軍事對抗，在相互承認和尊重彼此安全利益與關切的基礎上尋找現有分歧的政治外交解決之道。

雙方強調，防範核武器國家間爆發武裝衝突、持續穩妥地減少核武器國家間累積的衝突風險——這些優先任務應以一攬子方式平等推進實施，重點是消除其基本矛盾產生的根源，通盤考慮影響全球戰略穩定的一切主要因素。

雙方堅信，針對危機和衝突採取預防性措施理應優先於「管控」對抗及對抗升級。只有消除某些核武器國家對其他核武器國家核心安全利益的侵害，核武器國家降低戰略風險的共同努力才能夠持久和真正有效。

中國國家主席習近平與俄羅斯總統普京2025年5月8日在克里姆林宮出席簽署聯合聲明儀式（Reuters）

雙方重申軍備控制是加強國際安全與穩定的重要手段，破壞國際安全與穩定的行為同時也阻礙了軍控領域的努力。雙方致力於踐行真正的多邊主義，支持聯合國及其相關多邊機制在軍控進程中發揮中心作用。雙方認為，為降低全球衝突風險、保障全球戰略穩定，應作出通盤努力，軍控是其中一個方面。

雙方認為，《不擴散核武器條約》是國際核不擴散體系的基石，對於全球安全架構至關重要。雙方高度重視確保條約的完整性、有效性和普遍性，將在審議工作中繼續積極協作，推動2026年審議大會取得成功，共同防止條約被用於與其內容無關的政治目的。

雙方指出，美國、英國、澳洲通過三邊安全夥伴關係，企圖將兩個核武器國家用於保障其核力量的軍事設施建立在一個《南太平洋無核區條約》締約國境內，破壞了地區戰略穩定，並挑起地區軍備競賽。

雙方還指出，要在「致命性自主武器系統」政府專家組等雙多邊框架內，就人工智能技術軍事應用問題進一步開展合作。

習近平5月8日與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）出席簽字和合作文件交換儀式（Reuters）

在國際社會紀念《禁止生物武器公約》生效50周年之際，雙方重申公約應得到充分遵守，敦促締約國不斷加強公約並使其制度化，特別是達成包含有效核查機制、具有法律約束力的議定書。雙方對美國及其盟友從事生物軍事活動表示關切，要求其停止在境內外從事任何威脅別國及有關地區安全的此類活動。

雙方重申致力於建立無化學武器世界，呼籲《禁止化學武器公約》締約國採取一切必要措施以實現上述目標，同時恢復禁止化學武器組織權威性，推動其工作回歸非政治化的技術性軌道。雙方指出要開展多邊努力以防範化學恐怖主義，倡導在日內瓦裁軍談判會議上制定「打擊生化恐怖主義行為國際公約」。雙方敦促日本忠實履行義務，儘快全面徹底銷毀遺棄在華化學武器。中方支持俄方競選禁化武組織執理會成員。

雙方重申遵守《不擴散核武器條約》、《禁止生物武器公約》以及《禁止化學武器公約》規定的出口管制義務，反對個別國家出於一己私利，將有關機制用於對他國的技術和經濟遏壓，以及實施非法單邊限制措施。雙方致力於推動落實「在國際安全領域促進和平利用國際合作」聯大決議。

2025年5月8日下午，俄羅斯總統普京（Vlamidir Putin）同中國國家主席習近平在莫斯科克里姆林宮總統辦公室進行茶敘。（Sputnik/Mikhail Metzel/Pool via REUTERS）

雙方堅信，推動上述工作將極大改善國際安全環境，為營造有利於軍控裁軍進程的良好氛圍帶來重大助力，軍控裁軍進程必須遵循「維護全球戰略穩定」和「各國安全不受減損」原則。

雙方願繼續積極密切協調，深化務實合作，維護和加強全球戰略穩定，攜手應對這一領域的共同挑戰和威脅。