拜登遭質疑在任總統時已患癌　發言人：上次前列腺癌檢查為11年前

美國前總統拜登（Joe Biden）旗下辦公室日前聲明，指82歲的拜登罹患癌細胞已轉移至骨骼的嚴重前列腺癌，由於他的病情非朝夕就能釀成，外界質疑他過去或隱瞞病情。癌症專家以西結（Ezekiel Emanuel）認為，拜登極有可能在2021年上任時就已患癌。他的發言人周二（5月20日）指，拜登上一次接受前列腺癌篩查是11年前，即2014年。



綜合外媒報道，醫院一般通過對病人使用前列腺特異抗原（PSA）測試，來篩查病人是否患有前列腺癌，不過報道指，PSA並非完全準確，其中假陽性佔比較高，美國預防服務工作組（USPSTF）也不建議70歲男性進行PSA測試，理由是他們因前列腺癌喪生的機會較因其他疾病喪生的機會小。

拜登的發言人就重申，拜登在5月16日前從未被診斷患有前列腺癌。以西結並未參與有關拜登患癌的診斷過程，但他在業界被認為久負盛名，曾參與制定「奧巴馬醫保」（Affordable Care Act），亦是民主黨衛生政策圈的重量級人物。

拜登自被診患癌後就面臨外界質疑，即他的癌症究竟是近期罹患，還是在任總統時就已經確診。以西結就強調，按照他的經驗來看，拜登「可能在2021年開啟總統任期時就生癌」，並且不認為拜登在「100至200日內」就能發展出轉移到骨胳的嚴重前列腺癌。

2025年5月18日，美國前總統拜登（Joe Biden）政府新冠疫情顧問、腫瘤專家以西結（Ezekiel Emanuel）表示，拜登可能已患癌「長達數年甚至十載」，且沒看到報告記錄他患癌的跡象，指其很可能在2021年上任總統時就患癌。（X/ @Kalalautrekker影片截圖）

《哈芬登郵報》報道則引述以西結指，若拜登接受了PSA卻沒有上報結果，且血液中的濃度卻升高了，那麼代表白宮醫生沒有如實匯報病情。《紐約郵報》報道對此持相似疑問，指時任白宮醫生的奧康納（Kevin O'Connor）由拜登親自挑選，他在拜登認知能力看似明顯下降後，仍為他的健康背書。

前列腺是一個像核桃般大小的腺體，為男性獨有，一般來說，只有男性會因故不幸患上前列腺癌。