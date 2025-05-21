前白宮醫學顧問稱拜登患癌或「逾10年」　對沒有更早確診表示驚訝

美國前總統拜登（Joe Biden）辦公室上周日（5月18日）發表聲明，指82歲的拜登確診惡性前列腺癌。曾任其政府新冠疫情顧問的癌症專家以西結（Ezekiel Emanuel）受訪時表示，拜登罹患的前列腺癌已轉移到骨骼，「不可能是在過去100至200天內患病；他可能已患癌「多年甚至長達十載」（for many years, maybe even a decade），並指其極有可能在2021年上任總統時就已患病。



拜登政府新冠疫情顧問以西結醫生：他患癌多年

據報道，以西結是美國一名權威腫瘤專家，亦是民主黨衛生政策圈的重量級人物，曾參與制定「奧巴馬醫保」（Affordable Care Act），同時亦是前白宮幕僚長和前美國駐日本大使伊曼紐爾（Rahm Emmanuel）的哥哥，惟報道指他並沒有拜登患癌的診斷。

以西結19日接受MSNBC節目採訪時表示，鑒於拜登的癌細胞已擴散至骨骼，他可能在上任總統時就已患癌。以西結指：「他不是在一、兩百天前才發展出（前列腺癌症），他可能在2021年開啟總統任期時就有了。我認為對此沒有任何異議（I don't think there is any disagreement about that）。」

圖為2025年4月26日，美國前總統拜登（Joe Biden）在梵蒂岡出席已故教宗方濟各（Pope Francis）的葬禮彌撒。（Reuters）

這名腫瘤專家表示，官方指引建議70歲及以上的男性不應進行前列腺癌篩檢，而現時並沒有公開記錄證明拜登有定期進行前列腺異性抗原 (PSA) 血液檢測。

儘管如此，以西結認為，（白宮醫生）應該與拜登討論進行檢測的選項。

以西結又指：「對於我們許多腫瘤專家來說，拜登總統沒有更早獲得確診，這有點令人驚訝。」

以西結提到，比拜登更年輕的前總統奧巴馬（Barack Obama）和小布殊（George W. Bush）都曾接受該測試。以西結對拜登擔任總統期間沒有進行該測試表示驚訝。

據《哈芬登郵報》報道，以西結還指出，若拜登接受了PSA卻沒有上報結果，且血液中的濃度卻升高了，那麼代表白宮醫生沒有如實匯報病情。

2025年5月18日，美國前總統拜登（Joe Biden）政府新冠疫情顧問、腫瘤專家以西結（Ezekiel Emanuel）表示，拜登罹患的前列腺癌已轉移到骨骼，「不可能是在過去100至200天內患病；他可能已患癌「多年甚至長達十載」，並指其極有可能在2021年上任總統時就已患病。（X/ @Kalalautrekker影片截圖）

以西結提及：「特朗普總統（Donald Trump，又譯川普）過往也曾出現這種情況，特別是當他被確診感染新冠病毒之後。（指沒有如實匯報病情）如果這是真的，那就太令人不安了。」