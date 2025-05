前白宮醫學顧問稱拜登患癌或「逾10年」　對沒有更早確診表示驚訝

美國前總統拜登(Joe Biden)辦公室上周日(5月18日)發表聲明,指82歲的拜登確診惡性前列腺癌。曾任其政府新冠疫情顧問的癌症專家以西結(Ezekiel Emanuel)受訪時表示,拜登罹患的前列腺癌已轉移到骨骼,「不可能是在過去100至200天內患病;他可能已患癌「多年甚至長達十載」(for many years, maybe even a decade),並指其極有可能在2021年上任總統時就已患病。



拜登政府新冠疫情顧問以西結醫生:他患癌多年

據報道,以西結是美國一名權威腫瘤專家,亦是民主黨衛生政策圈的重量級人物,曾參與制定「奧巴馬醫保」(Affordable Care Act),同時亦是前白宮幕僚長和前美國駐日本大使伊曼紐爾(Rahm Emmanuel)的哥哥,惟報道指他並沒有拜登患癌的診斷。

以西結19日接受MSNBC節目採訪時表示,鑒於拜登的癌細胞已擴散至骨骼,他可能在上任總統時就已患癌。以西結指:「他不是在一、兩百天前才發展出(前列腺癌症),他可能在2021年開啟總統任期時就有了。我認為對此沒有任何異議(I don't think there is any disagreement about that)。」

圖為2025年4月26日,美國前總統拜登(Joe Biden)在梵蒂岡出席已故教宗方濟各(Pope Francis)的葬禮彌撒。(Reuters)

這名腫瘤專家表示,官方指引建議70歲及以上的男性不應進行前列腺癌篩檢,而現時並沒有公開記錄證明拜登有定期進行前列腺異性抗原 (PSA) 血液檢測。

儘管如此,以西結認為,(白宮醫生)應該與拜登討論進行檢測的選項。

以西結又指:「對於我們許多腫瘤專家來說,拜登總統沒有更早獲得確診,這有點令人驚訝。」

以西結提到,比拜登更年輕的前總統奧巴馬(Barack Obama)和小布殊(George W. Bush)都曾接受該測試。以西結對拜登擔任總統期間沒有進行該測試表示驚訝。

據《哈芬登郵報》報道,以西結還指出,若拜登接受了PSA卻沒有上報結果,且血液中的濃度卻升高了,那麼代表白宮醫生沒有如實匯報病情。

2025年5月18日,美國前總統拜登(Joe Biden)政府新冠疫情顧問、腫瘤專家以西結(Ezekiel Emanuel)表示,拜登罹患的前列腺癌已轉移到骨骼,「不可能是在過去100至200天內患病;他可能已患癌「多年甚至長達十載」,並指其極有可能在2021年上任總統時就已患病。(X/ @Kalalautrekker影片截圖)

以西結提及:「特朗普總統(Donald Trump,又譯川普)過往也曾出現這種情況,特別是當他被確診感染新冠病毒之後。(指沒有如實匯報病情)如果這是真的,那就太令人不安了。」