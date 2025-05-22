小馬可斯呼籲所有內閣部長辭職　以徹底改革政府

菲律賓總統小馬可斯（Ferdinand Marcos Jr）要求所有內閣部長提交辭呈，其辦公室形容此舉是一次「大膽的調整」，讓總統能夠徹底改革政府，以更好地滿足公眾的期望。他在總統辦公室5月22日發表聲明稱：「這與個人無關，而是關乎表現、協調和緊迫性。」



小馬可斯在聲明表示，今次並非尋常舉動，社會更關心管治的成果，而非政治或藉口，認為民眾已經透過選票發聲，當局將採取行動，形容這次禮節性辭職，能為總統評估及調整各部門架構提供空間。

在上周中期選舉改選的12個參議院議席中，小馬可斯陣營贏得6席，較選前預測的7至8席少；而前總統杜特爾特（Rodrigo Duterte）家族的陣營就取得5席。

菲律賓大選：圖為菲律賓總統候選人小可馬斯（Ferdinand Marcos Jr.）2022年5月7日在帕拉尼亞克市（Paranaque）出席造勢活動，一手揮動國選，一手舉起勝利手勢。（AP）

3月份的一項民調顯示，小馬可斯的民眾支持率急劇下降，僅25%的菲律賓人認可他的表現，遠低於此前的42%。相對而言，杜特蒂的支持率明顯更高，達到59%。