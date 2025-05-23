以色列駐美使館2職員遭槍殺　英媒：男方剛買鑽戒下周向女方求婚

英國媒體報道，以色列駐華盛頓大使館的2名職員5月21日（周三）晚在一間猶太博物館外遭槍殺。以色列駐美國大使萊特 (Yechiel Leiter) 表示，兩名受害者是情侶關係；男死者利辛斯基（Yaron Lischinsky）「本週剛購買一枚戒指，打算下周在耶路撒冷向女死者米爾格里姆（Sarah Milgrim）求婚」。



以色列駐華盛頓大使館就兩名職員遭槍殺發文悼念：

利辛斯基（Yaron Lischinsky）

據英國《衛報》報道，利辛斯基是一位生於德國的以色列人，事發時在以色列駐華盛頓大使館的政治部門任職。

據報道，他在德國紐倫堡（Nuremberg）長大，16歲時移居以色列，根據他在《以色列時報》（Times of Israel）博客上的個人簡介，他擁有萊希曼大學（Reichman University）政府、外交和戰略的碩士學位以及希伯來大學（Hebrew University）國際關係的學士學位。

2025年5月21日，以色列駐華盛頓大使館職員利辛斯基（Yaron Lischinsky）遭到槍殺，圖為利辛斯基在領英上的個人專頁。（yaron-lischinsky@Linkedin）

利辛斯基在其領英主頁上寫道：「我堅信《亞伯拉罕協議》所描繪的願景，並相信擴大與阿拉伯鄰國的和平圈，並開展區域合作符合以色列乃至整個中東地區的最佳利益。為此，我提倡跨宗教之間的對話和跨文化理解。」

利辛斯基的IG個人簡介上有一條黃絲帶，以示對2023年10月7日哈馬斯襲擊事件中被綁架的人質的聲援，此次突襲其後引發以色列對加沙地區持續的攻擊。

利辛斯基在社交平台上的最後一則貼文：

在利辛斯基被槍殺前數小時，他在社交平台上發布的最後一則貼文分享了以色列大使魏斯布羅德（Amir Weissbrod）撰寫的一篇文章，指責聯合國官員就加沙有14,000名兒童身陷飢餓之苦的說法是「血腥的誹謗」（blood libel）。

2025年5月21日，以色列駐華盛頓大使館的職員利辛斯基（Yaron Lischinsky）遭到槍殺。（X@yaron_li）

米爾格里姆（Sarah Milgrim）

據《衛報》的報道，米爾格里姆是以色列駐華盛頓大使館的美國僱員，曾組織對以色列的訪問和考察。她亦是Tech2Peace的志願者；這是一個倡議組織，致力為巴勒斯坦和以色列的年輕人提供培訓，並促進他們之間的對話。

據報道，米爾格里姆在堪薩斯（Kansas City）郊區長大。她同時擁有美國大學（American University）的國際研究碩士學位，以及聯合國和平大學（Nations University of Peace）天然資源與永續發展的碩士學位。

今年較早時候，米爾格里姆在其領英的一篇貼文中上傳了她本人、利辛斯基和以色列總統總統赫爾佐格（Issac Herzog）的合照。 米爾格里姆撰文指：「我很榮幸能與以色列總統赫爾佐格會面！感謝您到訪華盛頓，並感謝您為打擊反猶太主義所做的工作，同時也為團結發聲。」

米爾格里姆的父親羅伯特（Robert Milgrim）在給《紐約時報》的聲明中表示，他昨晚準備就寢時收到槍擊事件的新聞推送。

羅伯特指：「我當下就知道大概的情況，我只是希望收到的是錯誤的信息。」

2025年5月22日，以色列駐美國大使館發布這張照片。圖為21日在華盛頓一座猶太博物館外遭到槍殺的2名大使館工作人員，利辛斯基（Yaron Lischinsky，右）和米爾格里姆 （Sarah Lynn Milgrim，左）。他們是一對情侶。（Reuters）

羅伯特補充道：「諷刺的是，我們之前還在擔心女兒在以色列的安全，惟她在前往以色列三天前就被謀殺了。」