以色列駐美使館職員槍殺案 30歲男槍手：為巴勒斯坦和加沙犯案
以色列駐華盛頓大使館2名職員周三（5月21日）晚在一間猶太博物館附近遭槍殺。以色列駐美國大使稱2名受害者是情侶關係。來自芝加哥的男槍手在現場被捕後高喊「解放巴勒斯坦」，他周四在聯邦法院面臨2項一級謀殺罪等多項罪名，其在芝加哥的住所亦被FBI入內搜查。
據路透社報道，30歲男疑犯名叫Elias Rodriguez，周四首次在華盛頓特區E·巴雷特·普雷蒂曼法院大樓（E Barrett Prettyman federal courthouse）出庭前被起訴謀殺以色列使館男職員利辛斯基（Yaron Lischinsky）和女職員米爾格里姆（Sarah Milgrim），面臨2項一級謀殺、殺害外國官員等指控。
起訴文件顯示，Elias Rodriguez在案發現場告訴警方：「我是為了巴勒斯坦，為了加沙做的。」據目擊者稱他被拘後高喊「解放巴勒斯坦」。
聯邦調查局（FBI）局長帕特爾（Kash Patel）稱案件是「恐怖行動」，惟司法部長邦迪（Pam Bondi）認為疑犯屬「孤狼」，獨自犯案。
FBI副局長邦吉諾（Dan Bongino）在社交平台X（舊稱Twitter）表示，調查人員注意到某些據稱由疑犯撰寫的文字，正在驗證其真實性。
報道指的可能是一份署名為Rodriguez的宣言，它於周三晚上在槍擊發生前不久發布在一個匿名的X帳戶上，標題為「升級加沙局勢，將戰爭帶回本土」（Escalate For Gaza, Bring The War Home）。宣言譴責以色列自2023年10月哈馬斯襲擊以來，殺害數萬名巴勒斯坦人，並討論了「武裝行動」（armed action）的道德性。
疑犯背景
Elias Rodriguez在芝加哥出生長大，2018年畢業於伊利諾伊大學芝加哥分校（UIC），曾獲英語學位。
調查結果顯示他曾在非營利醫療機構美國整骨療法資訊協會（AOIA）工作，他據報曾與芝加哥極左團體「社會主義與解放黨」（Party for Socialism and Liberation）有過短暫聯繫，但已於2017年結束，據悉7年多以來再無任何交集。該組織否認參與並反對槍擊案。
住所被搜查
周四凌晨，全副武裝的FBI特工來到芝加哥一間相信是槍手住所的公寓，進行調查行動。FBI芝加哥分局稱該行動與華盛頓特區槍擊事件有關。