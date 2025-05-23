以色列駐美使館職員槍殺案　30歲男槍手：為巴勒斯坦和加沙犯案

以色列駐華盛頓大使館2名職員周三（5月21日）晚在一間猶太博物館附近遭槍殺。以色列駐美國大使稱2名受害者是情侶關係。來自芝加哥的男槍手在現場被捕後高喊「解放巴勒斯坦」，他周四在聯邦法院面臨2項一級謀殺罪等多項罪名，其在芝加哥的住所亦被FBI入內搜查。



據路透社報道，30歲男疑犯名叫Elias Rodriguez，周四首次在華盛頓特區E·巴雷特·普雷蒂曼法院大樓（E Barrett Prettyman federal courthouse）出庭前被起訴謀殺以色列使館男職員利辛斯基（Yaron Lischinsky）和女職員米爾格里姆（Sarah Milgrim），面臨2項一級謀殺、殺害外國官員等指控。

2025年5月22日，以色列駐美國大使館發布這張照片。圖為21日在華盛頓一座猶太博物館外遭到槍殺的2名大使館工作人員，利辛斯基（Yaron Lischinsky，右）和米爾格里姆 （Sarah Lynn Milgrim，左）。他們是一對情侶。（Reuters）

起訴文件顯示，Elias Rodriguez在案發現場告訴警方：「我是為了巴勒斯坦，為了加沙做的。」據目擊者稱他被拘後高喊「解放巴勒斯坦」。

聯邦調查局（FBI）局長帕特爾（Kash Patel）稱案件是「恐怖行動」，惟司法部長邦迪（Pam Bondi）認為疑犯屬「孤狼」，獨自犯案。

在這張法庭素描中，2025年5月22日，31歲槍手Elias Rodriguez在美國華盛頓特區地方法院出庭，他在首都華盛頓特區猶太博物館附近的槍擊案中被控兩項一級謀殺罪。（Reuters）

FBI副局長邦吉諾（Dan Bongino）在社交平台X（舊稱Twitter）表示，調查人員注意到某些據稱由疑犯撰寫的文字，正在驗證其真實性。

報道指的可能是一份署名為Rodriguez的宣言，它於周三晚上在槍擊發生前不久發布在一個匿名的X帳戶上，標題為「升級加沙局勢，將戰爭帶回本土」（Escalate For Gaza, Bring The War Home）。宣言譴責以色列自2023年10月哈馬斯襲擊以來，殺害數萬名巴勒斯坦人，並討論了「武裝行動」（armed action）的道德性。

以色列駐華盛頓特區大使館2名職員周三（21日）晚在一間猶太博物館附近遭槍殺。美媒引述消息指，2名死者為準備訂婚的情侶。報道亦引述目擊者稱，槍手犯案後假裝是目擊者在現場等候，要求保安報警並坦承自己是「為了加沙」犯案。（影片截圖）

疑犯背景

Elias Rodriguez在芝加哥出生長大，2018年畢業於伊利諾伊大學芝加哥分校（UIC），曾獲英語學位。

調查結果顯示他曾在非營利醫療機構美國整骨療法資訊協會（AOIA）工作，他據報曾與芝加哥極左團體「社會主義與解放黨」（Party for Socialism and Liberation）有過短暫聯繫，但已於2017年結束，據悉7年多以來再無任何交集。該組織否認參與並反對槍擊案。

住所被搜查

2025年5月22日，芝加哥男子Elias Rodriguez涉嫌在華盛頓特區猶太博物館外槍殺2名以色列大使館員工。圖為FBI特工突襲搜查他位於芝加哥的住所。（Getty Images）

周四凌晨，全副武裝的FBI特工來到芝加哥一間相信是槍手住所的公寓，進行調查行動。FBI芝加哥分局稱該行動與華盛頓特區槍擊事件有關。