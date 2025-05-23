美媒：特朗普籌近50億元備戰中期選舉　冀一舉奪取參眾兩院控制權

美媒CNBC引述消息人士稱，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）已籌集了至少6億美元（約46.9億港元）的政治捐款，為明年11月舉行的中期選舉備戰，冀共和黨屆時能一舉控制眾議院和參議院。



據匿名知情人士透露，特朗普正製定積極的籌款計劃，最終目標是籌集10億美元或更多資金，以確保共和黨能在中期選舉控制眾議院和參議院。

這張攝於2023年9月26日的照片中，可以看到位於美國華盛頓的國會大樓。（Reuters）

報道引述消息人士稱，特朗普在去年贏得總統大選的第二天，就已隨即向高層人員，提出籌集資金的計劃，相關資金不僅用於過渡期和就職典禮，還用於能夠展示其第二任期影響力的政治委員會。

而特朗普任後還持續籌集資金，主持了一系列高額籌款活動，包括5月5日在維珍尼亞州舉行的「加密貨幣和人工智能創新者」晚宴，以及3月1日與4月4日在海湖莊園舉辦的兩次晚宴。

2025年4月8日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump）在國家建築博物館參加全國共和黨國會委員會 (NRCC) 晚宴時發表講話。（Reuters）

報道引述熟悉特朗普想法人士指，特朗普盼扭轉民主黨募款金額經常超過共和黨候選人的趨勢，並希望最大限度地發揮自己作為總統的影響力。

而剩下的資金甚至可以幫助特朗普保持對共和黨的巨大影響力，鞏固其在2028年及以後作為黨內最具影響力的決定者和潛在贊助人的地位。