記者質問收受卡塔爾飛機　遭特朗普人身攻擊：「請你滾出去！」

美國總統特朗普(Donald Trump)5月21日於白宮會見南非總統拉馬福薩(Cyril Ramaphosa)時,現場有記者就國防部接受卡塔爾贈送的飛機一事提問,卻遭到特朗普人身攻擊。



當日特朗普在媒體見證下於橢圓辦公室會見拉馬福薩,期間特朗普突然指示工作人員播放一段據指內容為「南非白人遭受暴力」的影片,與拉馬福薩發生爭論,該事件被美國傳媒廣泛報道為對拉馬福薩的「伏擊」。就在特朗普展示的影片播放完畢後,來自全國廣播公司新聞網(NBC)的記者Peter Alexander就提出有關卡塔爾贈送飛機的問題。

Alexander表示:「五角大樓宣佈將接受卡塔爾的飛機作為空軍一號......」但未能把問題說完即被特朗普打斷:「你在說什麼?你知道,你應該從這裏滾出去(you ought to get out of here)。」

特朗普反問記者:「這跟卡塔爾的飛機有什麼關係?他們送給美國空軍一架飛機。明白嗎?這是一件好事。我們正在討論很多其他事情。是NBC試圖從你們剛剛看到的影片轉移話題。」特朗普還攻擊記者:「你是一名糟糕的記者。你沒有成為記者的資質。你不夠聰明。」

特朗普接着繼續為接受卡塔爾飛機辯護,又批評NBC的管理層。在開始點名其他記者提問前,他又說:「他的名字是Peter什麼的,他是個糟糕的記者。」