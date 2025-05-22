記者質問收受卡塔爾飛機　遭特朗普人身攻擊：「請你滾出去！」

美國總統特朗普（Donald Trump）5月21日於白宮會見南非總統拉馬福薩（Cyril Ramaphosa）時，現場有記者就國防部接受卡塔爾贈送的飛機一事提問，卻遭到特朗普人身攻擊。



當日特朗普在媒體見證下於橢圓辦公室會見拉馬福薩，期間特朗普突然指示工作人員播放一段據指內容為「南非白人遭受暴力」的影片，與拉馬福薩發生爭論，該事件被美國傳媒廣泛報道為對拉馬福薩的「伏擊」。就在特朗普展示的影片播放完畢後，來自全國廣播公司新聞網（NBC）的記者Peter Alexander就提出有關卡塔爾贈送飛機的問題。

Alexander表示：「五角大樓宣佈將接受卡塔爾的飛機作為空軍一號......」但未能把問題說完即被特朗普打斷：「你在說什麼？你知道，你應該從這裏滾出去（you ought to get out of here）。」

特朗普反問記者：「這跟卡塔爾的飛機有什麼關係？他們送給美國空軍一架飛機。明白嗎？這是一件好事。我們正在討論很多其他事情。是NBC試圖從你們剛剛看到的影片轉移話題。」特朗普還攻擊記者：「你是一名糟糕的記者。你沒有成為記者的資質。你不夠聰明。」

美國總統特朗普（Donald Trump）5月21日於白宮會見南非總統拉馬福薩（Cyril Ramaphosa）時，全國廣播公司新聞網（NBC）的記者Peter Alexander就國防部接受卡塔爾贈送的飛機一事提問，卻遭到特朗普人身攻擊。（NBC）

特朗普接着繼續為接受卡塔爾飛機辯護，又批評NBC的管理層。在開始點名其他記者提問前，他又說：「他的名字是Peter什麼的，他是個糟糕的記者。」