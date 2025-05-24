特朗普禁招國際生　哈佛入稟反擊　律師談法律戰＋對留學生建議

美國土安全部（DHS）2025年5月22日發給哈佛大學（Harvard University）的一份信，震驚整個教育界乃至美國社會。



這份信宣布，立即取消哈佛大學招收國際留學生的學生和交流學者計劃（Student and Exchange Visitor Program，SEVP）認證，並責令現在在校就讀的國際留學生立即轉校或離開美國，而且沒有給與任何緩衝時間。

目前事件的最新更新：哈佛提出訴訟兩個小時後，聯邦法官作出有利於哈佛的裁決，暫時阻止美國特朗普（Doanld Trump，又譯川普）政府取消哈佛招收國際學生的資格。

一方面，可以說這是一場教育、政治與法律的博弈。另一方面，可以反映出特朗普政府當今執政的方式，心胸度量和格局。

2025年5月23日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump）在白宮橢圓形辦公室簽署行政命令時發表講話。（Reuters）

一、特朗普政府為何「追殺」哈佛大學？

根據國土安全部通知，哈佛大學因「拒絕配合提供相關信息」且「縱容校園反猶主義、支持親巴勒斯坦武裝組織哈馬斯（Hamas）傾向」被取消SEVP認證。

這一決定的直接導火索是哈佛未能按要求在72小時內提交過去五年非移民學生的紀律記錄、非法活動證據等材料。

事態發展到現在這個地步，肯定有其深層動機和淵源，更可能涉及多重政治考量。

削弱自由派學術堡壘：哈佛作為自由派精英教育的象徵，長期與民主黨政策立場趨近。此次行動可視為對高等教育機構的政治打擊。

選舉政治與選民動員：特朗普政府一貫強調「美國優先」，其政策常迎合保守派選民對精英教育的質疑。

國家安全相關：文件提到「校園反美主義」（anti-Americanism），延續了特朗普政府對部份國際學生（尤其來自中東、亞洲技術競爭國）的戒備。

2025年4月29日，美國馬薩諸塞州，圖為哈佛大學內的學生參加集會反對特朗普削減聯邦政府對大學的資助。（Reuters）

二、此事對哈佛大學及美國的影響

首先，哈佛大學除了失去聯邦撥款外，會遭受進一步的財務損失。國際學生學費佔哈佛年收入的近20%，即約4億美元（約31.33億港元），失去SEVP認證將直接導致財政缺口，影響科研經費和獎學金發放。

其次， 哈佛大學的學術聲譽會在一定程度上受損。哈佛國際學生和學者佔比高達23%，其流失可能削弱哈佛在人工智能（AI）、生物醫學等領域的全球競爭力。

第三，若無法通過訴訟恢復認證，哈佛可能面臨更多保守州政府的審查，甚至進一步的聯邦經費削減，哈佛將面臨升級的法律風險。

三、哈佛的法律反擊與可能結果

針對特朗普政府的決定，哈佛大學應該會立即採取法律行動，起訴特朗普政府。事實上，哈佛大學已於23日在麻省聯邦地區法院提起訴訟，指控特朗普政府的行為違憲且違法，構成對學術自由和程序正義的嚴重侵犯。

訴狀將國土安全部、國土安全部長諾姆（Kristi Noem），美國移民與海關執法局（ICE）, 美國移民與海關執法局局長萊昂斯（Todd Lyons），SEVP及其未知名負責人和副主任、美國務院，還有國務卿魯比奧（Marco Rubio）全部作為被告，告上法庭。

2025年4月12日，美國麻省劍橋，示威者在劍橋公園聚集，呼籲哈佛大學（Harvard University）高層抵抗特朗普政府對學校校政的干涉。（Reuters）

哈佛大學的訴狀對特朗普政府提出以下控告：

侵犯第一修正案權利（Count I & II）：

哈佛大學指控特朗普政府報復性執法（Retaliation）。 哈佛主張，其拒絕行為屬於受憲法保護的學術自由，政府以取消認證作為懲罰，構成對言論自由的打壓。特朗普政府明確以哈佛校園的「反美主義」、「親哈馬斯傾向」及「批判性種族理論」為由撤銷認證，屬於基於觀點立場的歧視，違反第一修正案禁止內容與觀點歧視的原則。

施加違憲條件（Unconstitutional Conditions，Count III）：

特朗普政府將SEVP認證與哈佛放棄憲法權利（如自主管理課程、招生和教師聘用）掛鈎，構成「違憲條件」。哈佛強調，聯邦資助或認證資格不得以犧牲學術自由為代價。

違反《行政程序法》（APA，Count V & VI）：

訴狀指出，特朗普政府程序違法。政府未按法定程序（如未發出《撤銷意向通知》、未提供申辯機會）直接撤銷認證，違反SEVP法規（8 C.F.R. § 214.4）及APA要求的「合理程序」。

程序正當權利侵犯（Due Process，Count VII & VIII）：

特朗普政府未提前通知哈佛具體違規行為，未給予補救機會，且以模糊指控（如危險活動、剝奪權利）剝奪其財產權（SEVP認證），違反第五修正案的程序正當原則。

2025年4月15日，美國麻省劍橋市，人們在哈佛大學（Harvard University）商學院校園內行走。（Reuters）

越權行為（Ultra Vires，Count IV & VIII）：

特朗普政府行動超出法定權限，即SEVP法規僅允許因學校資質或合規問題撤銷認證，而本案中政府以意識形態理由行動，屬愈權。

其他和《行政程序法》（APA）有關的指控（Count IX & X）：

特朗普政府違反明確法規，要求的「學生紀律記錄」等訊息超出SEVP規定的報告範圍，以此為由撤銷認證缺乏法律依據，撤銷70年認證的懲罰與所謂「違規」嚴重性不匹配，且忽視哈佛及學生依賴認證的合理利益，決策顯失公平。

哈佛在訴狀中要求法院宣告特朗普政府行為違憲且違法，頒布禁令立即恢復SEVP認證，禁止特朗普政府對哈佛大學做出進一步報復行為，並判令特朗普政府承擔訴訟費用。

2025年5月21日，美國總統特朗普（Donald Trump）於白宮會見南非總統拉馬福薩（Cyril Ramaphosa，不在圖中）。（Reuters）

哈佛大學的訴訟到底會不會贏？現在還不好絕對肯定。但是從特朗普政府發出的那封漏洞百出的信中可以看出，哈佛大學多半會贏這場官司。

希望麻省聯邦地區法院頒布臨時禁制令，允許哈佛在訴訟期間維持國際招生。萬一哈佛大學未能贏得初審，這個案子最終會進入美國最高法院，當前保守派佔優的法官群體可能支持政府監管權，但自由派法官將強調學術自由界限。

最終結果或取決於2024年大選後的政治風向。

四、對受影響留學生的建議

由於事發突然，受到影響的國際留學生，包括中國留學生及訪問學者，一定要緊急聯絡哈佛大學國際學生辦公室上來對策，例如確認轉學選項（如與盟校協議）或變更簽證狀態（如轉為OPT、H-1B）。最好不要自己擅自單獨行動，例如遞交轉換身份的申請等。

我們相信哈佛大學不會不管這些受到影響、近7000名外國留學生的去留和學籍。 最好的辦法是哈佛大學利用其與其他大學的合作關係，統一有步驟地安排好收影響的國際留學生的學習和學籍事宜。

萬一哈佛大學最後幫不上忙，可以考慮轉成其他非移民身份或移民（綠卡）身份。需要申請轉身份的或者申請綠卡移民身份的國際留學生，可以聯繫謝正權律師。

不想申請移民或者沒有條件申請轉身份或移民的留學生，也可以考慮先去其他國家包括回國，或通過線上課程維持學術進度。

如果有條件，甚至可以聯合受影響的國際學生集體訴訟，進行法律維權，請求法院發出緊急禁制令，阻止特朗普政府。 但是，不論結局如何，國際留學生絕不應該讓自己失去合法非移民身份，淪為非法移民陣營的一員。

2023年12月12日，圖為位於美國麻薩諸塞州劍橋市的哈佛大學。（Reuters）

總之，此次事件不僅是哈佛與特朗普政府的對抗，更是美國教育自主權與政治干預的角力。

其結局將深刻影響全球學術交流的格局，而夾縫中的國際學生需在動盪中保持敏捷，關注事態的發展，聽從學校的安排，保證自身權益不受到進一步的傷害。

這場博弈的餘波，或成為美國高等教育史上的分水嶺。希望美國司法系統可以及時有效地站在合法大學一邊，制止特朗普政府的違法決定，禁止特朗普政府將教育正在化，恢復哈佛大學招收國際學生的資格，給美國教育的學術與言論自由。

上述簡單介紹是謝正權律師為華人社區宣傳介紹法律訊息而作， 多半為學術探討性質，並非對個案的法律意見。

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