特朗普禁招國際生 哈佛入稟反擊 律師談法律戰＋對留學生建議
美國土安全部（DHS）2025年5月22日發給哈佛大學（Harvard University）的一份信，震驚整個教育界乃至美國社會。
這份信宣布，立即取消哈佛大學招收國際留學生的學生和交流學者計劃（Student and Exchange Visitor Program，SEVP）認證，並責令現在在校就讀的國際留學生立即轉校或離開美國，而且沒有給與任何緩衝時間。
目前事件的最新更新：哈佛提出訴訟兩個小時後，聯邦法官作出有利於哈佛的裁決，暫時阻止美國特朗普（Doanld Trump，又譯川普）政府取消哈佛招收國際學生的資格。
一方面，可以說這是一場教育、政治與法律的博弈。另一方面，可以反映出特朗普政府當今執政的方式，心胸度量和格局。
一、特朗普政府為何「追殺」哈佛大學？
根據國土安全部通知，哈佛大學因「拒絕配合提供相關信息」且「縱容校園反猶主義、支持親巴勒斯坦武裝組織哈馬斯（Hamas）傾向」被取消SEVP認證。
這一決定的直接導火索是哈佛未能按要求在72小時內提交過去五年非移民學生的紀律記錄、非法活動證據等材料。
事態發展到現在這個地步，肯定有其深層動機和淵源，更可能涉及多重政治考量。
削弱自由派學術堡壘：哈佛作為自由派精英教育的象徵，長期與民主黨政策立場趨近。此次行動可視為對高等教育機構的政治打擊。
選舉政治與選民動員：特朗普政府一貫強調「美國優先」，其政策常迎合保守派選民對精英教育的質疑。
國家安全相關：文件提到「校園反美主義」（anti-Americanism），延續了特朗普政府對部份國際學生（尤其來自中東、亞洲技術競爭國）的戒備。
二、此事對哈佛大學及美國的影響
首先，哈佛大學除了失去聯邦撥款外，會遭受進一步的財務損失。國際學生學費佔哈佛年收入的近20%，即約4億美元（約31.33億港元），失去SEVP認證將直接導致財政缺口，影響科研經費和獎學金發放。
其次， 哈佛大學的學術聲譽會在一定程度上受損。哈佛國際學生和學者佔比高達23%，其流失可能削弱哈佛在人工智能（AI）、生物醫學等領域的全球競爭力。
第三，若無法通過訴訟恢復認證，哈佛可能面臨更多保守州政府的審查，甚至進一步的聯邦經費削減，哈佛將面臨升級的法律風險。
三、哈佛的法律反擊與可能結果
針對特朗普政府的決定，哈佛大學應該會立即採取法律行動，起訴特朗普政府。事實上，哈佛大學已於23日在麻省聯邦地區法院提起訴訟，指控特朗普政府的行為違憲且違法，構成對學術自由和程序正義的嚴重侵犯。
訴狀將國土安全部、國土安全部長諾姆（Kristi Noem），美國移民與海關執法局（ICE）, 美國移民與海關執法局局長萊昂斯（Todd Lyons），SEVP及其未知名負責人和副主任、美國務院，還有國務卿魯比奧（Marco Rubio）全部作為被告，告上法庭。
哈佛大學的訴狀對特朗普政府提出以下控告：
侵犯第一修正案權利（Count I & II）：
哈佛大學指控特朗普政府報復性執法（Retaliation）。 哈佛主張，其拒絕行為屬於受憲法保護的學術自由，政府以取消認證作為懲罰，構成對言論自由的打壓。特朗普政府明確以哈佛校園的「反美主義」、「親哈馬斯傾向」及「批判性種族理論」為由撤銷認證，屬於基於觀點立場的歧視，違反第一修正案禁止內容與觀點歧視的原則。
施加違憲條件（Unconstitutional Conditions，Count III）：
特朗普政府將SEVP認證與哈佛放棄憲法權利（如自主管理課程、招生和教師聘用）掛鈎，構成「違憲條件」。哈佛強調，聯邦資助或認證資格不得以犧牲學術自由為代價。
違反《行政程序法》（APA，Count V & VI）：
訴狀指出，特朗普政府程序違法。政府未按法定程序（如未發出《撤銷意向通知》、未提供申辯機會）直接撤銷認證，違反SEVP法規（8 C.F.R. § 214.4）及APA要求的「合理程序」。
程序正當權利侵犯（Due Process，Count VII & VIII）：
特朗普政府未提前通知哈佛具體違規行為，未給予補救機會，且以模糊指控（如危險活動、剝奪權利）剝奪其財產權（SEVP認證），違反第五修正案的程序正當原則。
越權行為（Ultra Vires，Count IV & VIII）：
特朗普政府行動超出法定權限，即SEVP法規僅允許因學校資質或合規問題撤銷認證，而本案中政府以意識形態理由行動，屬愈權。
其他和《行政程序法》（APA）有關的指控（Count IX & X）：
特朗普政府違反明確法規，要求的「學生紀律記錄」等訊息超出SEVP規定的報告範圍，以此為由撤銷認證缺乏法律依據，撤銷70年認證的懲罰與所謂「違規」嚴重性不匹配，且忽視哈佛及學生依賴認證的合理利益，決策顯失公平。
哈佛在訴狀中要求法院宣告特朗普政府行為違憲且違法，頒布禁令立即恢復SEVP認證，禁止特朗普政府對哈佛大學做出進一步報復行為，並判令特朗普政府承擔訴訟費用。
哈佛大學的訴訟到底會不會贏？現在還不好絕對肯定。但是從特朗普政府發出的那封漏洞百出的信中可以看出，哈佛大學多半會贏這場官司。
希望麻省聯邦地區法院頒布臨時禁制令，允許哈佛在訴訟期間維持國際招生。萬一哈佛大學未能贏得初審，這個案子最終會進入美國最高法院，當前保守派佔優的法官群體可能支持政府監管權，但自由派法官將強調學術自由界限。
最終結果或取決於2024年大選後的政治風向。
四、對受影響留學生的建議
由於事發突然，受到影響的國際留學生，包括中國留學生及訪問學者，一定要緊急聯絡哈佛大學國際學生辦公室上來對策，例如確認轉學選項（如與盟校協議）或變更簽證狀態（如轉為OPT、H-1B）。最好不要自己擅自單獨行動，例如遞交轉換身份的申請等。
我們相信哈佛大學不會不管這些受到影響、近7000名外國留學生的去留和學籍。 最好的辦法是哈佛大學利用其與其他大學的合作關係，統一有步驟地安排好收影響的國際留學生的學習和學籍事宜。
萬一哈佛大學最後幫不上忙，可以考慮轉成其他非移民身份或移民（綠卡）身份。需要申請轉身份的或者申請綠卡移民身份的國際留學生，可以聯繫謝正權律師。
不想申請移民或者沒有條件申請轉身份或移民的留學生，也可以考慮先去其他國家包括回國，或通過線上課程維持學術進度。
如果有條件，甚至可以聯合受影響的國際學生集體訴訟，進行法律維權，請求法院發出緊急禁制令，阻止特朗普政府。 但是，不論結局如何，國際留學生絕不應該讓自己失去合法非移民身份，淪為非法移民陣營的一員。
總之，此次事件不僅是哈佛與特朗普政府的對抗，更是美國教育自主權與政治干預的角力。
其結局將深刻影響全球學術交流的格局，而夾縫中的國際學生需在動盪中保持敏捷，關注事態的發展，聽從學校的安排，保證自身權益不受到進一步的傷害。
這場博弈的餘波，或成為美國高等教育史上的分水嶺。希望美國司法系統可以及時有效地站在合法大學一邊，制止特朗普政府的違法決定，禁止特朗普政府將教育正在化，恢復哈佛大學招收國際學生的資格，給美國教育的學術與言論自由。
上述簡單介紹是謝正權律師為華人社區宣傳介紹法律訊息而作， 多半為學術探討性質，並非對個案的法律意見。
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