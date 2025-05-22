日本鐵桶藏屍案　死者竟是2011年失蹤人妻　丈夫逍遙法外14年被捕

日本埼玉縣吉川市今年4月傳出在廢棄鐵桶找到女屍的恐怖事件，經過警方的追查，發現桶內屍體竟是1名早在2011年就失蹤的女性。



在多達50人的特別搜查小組展開調查後，發現疑兇正是女子丈夫，當年他殘殺妻子後將屍體裝進鐵桶、藏進租用的倉庫，逍遙法外14年後才被繩之以法。

日本埼玉縣吉川市今年4月傳出在廢棄鐵桶找到女屍的恐怖事件，桶內屍體竟是1名早在2011年就失蹤的女性，調查後發現兇手正是女子丈夫。（YouTube@日テレNEWS）

屍體竟在倉庫放置了14年 點圖放大看當地相關報道：

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《埼玉新聞》報道，這宗事件於今年4月17日曝光，當時埼玉縣所澤市1間倉庫因為使用者未繳納租金，持有公司便決定清空、找來回收廠處理內部物品，其中就包含1個看起來平凡無奇的鐵桶。然而有人18日發現鐵桶竟飄出陣陣惡臭，打開後更驚見人類的腳，警方接獲報案、趕到現場後確認鐵桶裡藏有1具女屍。

據悉，這具女屍有明顯外傷、被明顯密封在鐵桶內，詳細死因仍在調查中，警方後續依照倉庫提供的租用資料、鎖定50歲男子保谷仁，他最終在4月22日因駕駛著未檢驗的輕型汽車上路而遭逮捕。

根據警方調查，保谷仁的妻子保谷美治在2011年便失蹤，而保谷仁是在2011年9月開始租用發現鐵桶的倉庫，且曾有暗示想殺害妻子的言論，在警方的追查下，保谷仁坦承2011年與妻子發生口角後將對方殺害，後續便將屍體塞進鐵桶、藏進倉庫。

據悉，日本法律規定遺棄屍體的訴訟時效為3年，但有先例表明：如果有義務埋葬屍體的家庭成員或親屬將屍體丟棄到他們控制之下的地點，犯罪行為仍然有效，殺人又藏屍的保谷仁已於本月21日遭到正式起訴，未來將面臨法律審判。

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