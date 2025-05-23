傳多間廉航引入「企位」　機票最平10港元？ 網民：別買

許多人熱愛旅行，但面對昂貴的機票，唯有犧牲飛程舒適度，選擇提早購買優惠機票或只向廉航下手。



值得關注的是，歐洲廉價航空傳出最新消息，接下來將研發「飛機站票」，最快可能在2026年推出，引起全球熱議。

傳多家廉航為降低機票成本將大膽推出「飛機站票」。（IG@entrepreneurshipquote）

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根據英媒《每日郵報》報道，IG帳號「entrepreneurshipquote」日前發文，為降低機票成本，多間廉航未來將大膽推出「飛機站票」，新設計的座椅使用只能靠著的軟墊，成功讓飛機省下兩成的空間。

文中提到，創新機票讓旅行更經濟實惠，適合用於2小時內飛程的航班，而新座位也將依照全球飛行安全規定實施，且僅限特定航班。

報導中指出，「半站立式」Skyrider 2.0座椅傳出由製造商Aviointeriors研發；然而，製造商Aviointeriors卻拒絕回應《每日郵報》的說法，目前也仍未有航空公司證實引進「飛機站票」。消息一出，網友紛紛發表意見，部分網友表示不贊同：

「太可悲了，請把人當人看吧」

「拜託千萬別買這種票」



事實上，歐洲最大廉航瑞安航空（Ryanair）行政總裁奧利里（Michael O'Leary），曾在2012年提議類似的企劃。他說，可以在波音737及800機型安裝10排半站立席、15排傳統座椅；價格部分，奧利里當時建議，可能僅需1至5英鎊（約10至50港元）。

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