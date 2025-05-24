中國電商「搶灘」澳洲　民眾掃平貨　或有助抑通脹

全球企業對美國高關稅可能引發新一輪通貨膨脹憂心忡忡，但對澳洲這個國內幾乎不生產成品的經濟體來說，中國廉價商品的轉向流入反而給飽受物價壓力困擾的消費者和決策者帶來希望。



淘寶和京東是最新進軍澳洲市場的中國電商平台。澳洲儲備銀行說，來自中國的廉價商品不太可能衝擊澳洲本土生產，反而可能惠及那些依賴進口原材料的行業，比如服裝零售。

高盛估計，受美國關稅影響的中國商品轉向出口至澳洲，尤其是在玩具、家具和服裝領域，可能在未來一兩年使澳洲整體通脹率下降20到50個基點。這項預測是在中美本月同意互相擱置大部分關稅90天之前所做的。

2025年4月2日，美國華盛頓，圖為特朗普在白宮玫瑰園宣布「對等關稅」措施。（Reuters）

正因為預期中國廉價商品會湧入，再加上通脹壓力近期趨緩，澳洲央行本週放心降息。

中國是澳洲最大貿易夥伴，澳洲去年進口中國商品總值1100億澳元（約5595億港元）。中國貿易數據顯示，4月份中國對澳出口環比增加9%，對美出口則下跌近18%。

中國電商平台在澳洲逐漸擴大版圖，例如Temu已在當地網絡銷售佔據顯著市場份額；快時尚電商Shein本月在悉尼設立一家快閃店；京東3月推出澳洲版網站。

墨爾本市民克拉克首次在淘寶購物，花了129澳元（約656港元）買了三個形似愛馬仕（Hermes）的手提包。她說：「如果在淘寶買比較便宜，我百分之百肯定會上淘寶買。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

