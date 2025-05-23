澳洲東部連日暴雨引發水災 至少4死 約5萬人受困
撰文：劉耀洋
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澳洲東部連續3天的暴雨引發嚴重水災，導致當地城鎮斷網斷電、房屋被毀，目前仍有約5萬人被困。救援人員5月23日發現一名因洪水而被困車內的男死者，使死亡人數增加至4人。
路透社報道，警方稱，該男子是在距離悉尼（Sydney）以北約550公里的科夫斯港（Coffs Harbour）附近被發現。而搜救人員自水災爆發以來，正持續進行搜尋失蹤人員的工作。
緊急救援人員稱，由於仍有約5萬人受困，他們將在天氣狀況緩和後，增加向受困民眾提供必需品的規模。
總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）在接受訪問時坦言，災情非常可怕、嚴峻，而自己將於23日訪問受洪水襲擊的城鎮。
截至5月23日，當地仍有逾100間學校停課，數千戶房屋斷電，河水水位在未來幾天內料將維持在危險水平以上。澳洲氣象局最新表示，暴雨預計於同日晚上將會減弱。
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