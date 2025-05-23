澳洲東部連日暴雨引發水災　至少4死　約5萬人受困

澳洲東部連續3天的暴雨引發嚴重水災，導致當地城鎮斷網斷電、房屋被毀，目前仍有約5萬人被困。救援人員5月23日發現一名因洪水而被困車內的男死者，使死亡人數增加至4人。



路透社報道，警方稱，該男子是在距離悉尼（Sydney）以北約550公里的科夫斯港（Coffs Harbour）附近被發現。而搜救人員自水災爆發以來，正持續進行搜尋失蹤人員的工作。

2025年5月21日，澳洲新南威爾斯州塔里（Taree），當地警方透過直升機垂吊，從洪水中救出一名於屋頂避難的居民。（Reuters）

緊急救援人員稱，由於仍有約5萬人受困，他們將在天氣狀況緩和後，增加向受困民眾提供必需品的規模。

總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）在接受訪問時坦言，災情非常可怕、嚴峻，而自己將於23日訪問受洪水襲擊的城鎮。

這張2025年5月22日拍攝的照片中，可以看到澳洲新南威爾斯州麥覺理港（Port Macquarie）遭洪水襲擊的景況。（Reuters）

截至5月23日，當地仍有逾100間學校停課，數千戶房屋斷電，河水水位在未來幾天內料將維持在危險水平以上。澳洲氣象局最新表示，暴雨預計於同日晚上將會減弱。