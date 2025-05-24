美國擬辦「增強運動會」允參賽者服藥　中方：籲全球齊反對

美國明年5月將於拉斯維加斯（Las Vegas）舉辦「增強運動會」（Enhanced Games），該賽事允許參賽者服用藥物改善競賽表現，強調在重大比賽中禁止用藥物並不能保護運動員，反而會抑制他們表現。中國反興奮劑中心5月23日發聲明，堅決反對將使用興奮劑美化為「科技進步」的行為，並呼籲全球體育界保持一致立場，堅決反對「增強運動會」的舉辦。



路透社報道，「增強運動會」主辦單位21日宣布，運動會將於明年在拉斯維加斯首度登場，主打游泳、田徑、舉重等項目。

參賽運動員將爭奪每個項目高達50萬美元（約391萬港元）的獎金，打破世界紀錄的選手還可獲得自25萬元起跳的額外獎金。

「增強運動會」創辦人蘇薩（Aron D'Souza）表示，現時職業和業餘運動會中，興奮劑名義上雖被禁止但暗地裹依然猖獗，導致興奮劑在秘密且不安全的情況下被運動員使用。

他主張「增強運動會」反而解決上述問題，將使用興奮劑轉變成一個公平、透明的領域，以非常公開的方式展示創新，支持技術進步。

2025年5月21日，「增強運動會」團隊在美國拉斯維加斯（Las Vegas）參加記者會，宣布運動會將於2026年首度登場。（Reuters）

中國反興奮劑中心5月23日在新華社發布題為「美國反興奮劑機構，請亮明你的態度，承擔起你的責任！」的聲明，堅決反對舉辦「增強運動會」，敦促美國反興奮劑機構嚴格遵守《世界反興奮劑條例》和國際標準，採取堅決措施抵制該賽事的舉辦。

中國反興奮劑中心在聲明中指出，增強運動會雖以「科技成果應該被慶祝」為噱頭，實則是將純粹的體育競技異化為藥物比拼的畸形競賽，與《世界反興奮劑條例》的宗旨嚴重相悖，其舉辦將嚴重威脅着運動員身心健康與體育精神。

中國反興奮劑中心批評，該賽事在宣傳話術上暴露出背後資本操控的本質，賽事主辦方不斷通過拋出高額獎金、經濟贊助等利益引誘運動員和資本入局，誘導運動員用健康風險為商業利益「押注」，滿足外界部份人士觀看「角鬥士表演」的慾望，種種跡象表明，該賽事的出現正將體育運動的純潔性推向危機的深淵。