全球暖化｜阿聯酋氣温破攝氏51度 創5月新高
撰文：聯合早報
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阿聯酋（UAE）連續第二天打破5月份氣温紀錄，星期六（5月24日）氣温達到51.6攝氏度。
阿聯酋國家氣象中心通過社交媒體X（舊稱Twitter）發布的訊息指：「阿聯酋當地時間13時45分記錄到的最高氣温是艾因斯韋漢（Sweihan）的51.6攝氏度，比阿布扎比地區（Abu Dhabi）星期五的氣温高出1.2攝氏度。」
法新社引述氣象局稱，這兩個氣温都超過了2009年5月創下的50.2攝氏度的月度最高紀錄。
這個沙漠國家是全球最大的石油出口國，位於地球上最熱的地區之一，並且特別容易受到氣候變化影響。
科學家已經證明，反覆出現的熱浪是全球變暖的明顯標誌，而且這些熱浪將會變得更加頻繁、持續時間更長、強度更大。
過去30年，全球極端高温天數幾乎翻了一番。
根據綠色和平組織（Greenpeace）2022年的一項研究，由於氣候變化，中東地區面臨水資源和糧食短缺以及嚴重熱浪的高風險。
報告重點關注包括阿聯酋在內的六個國家，發現這個地區的變暖速度幾乎是全球平均水平的兩倍，這使得其糧食和水供應「極易」受到氣候變化的影響。
本文獲《聯合早報》授權轉載。
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