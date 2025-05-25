全球暖化｜阿聯酋氣温破攝氏51度　創5月新高

阿聯酋（UAE）連續第二天打破5月份氣温紀錄，星期六（5月24日）氣温達到51.6攝氏度。



阿聯酋國家氣象中心通過社交媒體X（舊稱Twitter）發布的訊息指：「阿聯酋當地時間13時45分記錄到的最高氣温是艾因斯韋漢（Sweihan）的51.6攝氏度，比阿布扎比地區（Abu Dhabi）星期五的氣温高出1.2攝氏度。」

阿聯酋：圖為2015年5月22日，一面阿拉伯聯合酋長國國旗在杜拜一個碼頭的一艘船上隨風飄揚。（Reuters）

法新社引述氣象局稱，這兩個氣温都超過了2009年5月創下的50.2攝氏度的月度最高紀錄。

這個沙漠國家是全球最大的石油出口國，位於地球上最熱的地區之一，並且特別容易受到氣候變化影響。

科學家已經證明，反覆出現的熱浪是全球變暖的明顯標誌，而且這些熱浪將會變得更加頻繁、持續時間更長、強度更大。

圖為2010年4月1日，沙特阿拉伯魯卜哈利沙漠（Rub' al Khali）上的單峰駱駝。（Getty Images）

過去30年，全球極端高温天數幾乎翻了一番。

根據綠色和平組織（Greenpeace）2022年的一項研究，由於氣候變化，中東地區面臨水資源和糧食短缺以及嚴重熱浪的高風險。

報告重點關注包括阿聯酋在內的六個國家，發現這個地區的變暖速度幾乎是全球平均水平的兩倍，這使得其糧食和水供應「極易」受到氣候變化的影響。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

