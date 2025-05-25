關稅戰升溫｜金價重回3300美元樓上 市場視黃金為避險首選資產
撰文：聯合早報
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在避險資金需求帶動下，金價在美國長周末前重新回到3,300美元（約25,845港元）水平以上。6月份交割的黃金期貨本周強力回彈5.3%，收報3,357.7美元。
隨着貿易緊張局勢再度升級，市場全面看好接下來的金價走勢。
上星期五（5月16日），國際信用評級機構穆迪（Moody's）調降美國信評，引發資金撤離美國債券，湧入黃金。美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在剛過去的星期五（23日）再將貿易威脅升級，威脅對美國國外製造的智能手機徵收至少25%關稅，對來自歐盟的進口商品徵收50%關稅，導致股市下挫。
Forexlive.com貨幣策略主管巴頓（Adam Button）認為，金價將繼續上漲，因為市場已把黃金視為應對不利關稅消息的首選資產。
加拿大的SIA財富管理公司首席市場策略師西欽斯基（Colin Cieszynski）認為，貿易戰緊張局勢再現有利於金價。「隨着特朗普再次強硬談論關稅，我對未來幾周的金價持樂觀態度。」
本周，共有16名分析師參與了訊息服務商金拓（Kitco）黃金調查，13人（81%）預計下周金價上漲，另外三人（19%）認為金價將橫盤整理。沒人預測黃金價格會下跌。
本文獲《聯合早報》授權轉載。
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