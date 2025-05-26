男子涉圖襲美國駐以使館被捕 美國土安全部長赴以色列
撰文：蕭通
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美國駐以色列大使館日前險遭投擲燃燒彈，一名28歲、擁有美國和德國國籍的男子，在以色列被捕及遭驅逐到美國後，26日在紐約約翰·甘迺迪機場（John F. Kennedy Airport）遭聯邦調查局（FBI）拘留。他被控企圖以縱火或爆炸方式摧毀美國大使館。一旦罪名成立，將面臨最高20年的監禁。
另外，美國國土安全部發言人證實，總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）派遣國土安全部部長諾姆（Kristi Noem）前往以色列，處理日前兩名以色列駐美使館職員：利辛斯基（Yaron Lischinsky）和女職員米爾格里姆（Sarah Milgrim）遭槍殺的事件，預定當地25日晚上抵達。
美國檢察官表示，25日被驅逐返美的男子Joseph Neumayer，於上月前往以色列。 5月19日，他背著背包抵達美國駐特拉維夫大使館，在無緣無故的情況下向一名使館警衛吐口水，並在警衛抓捕時逃跑，並把背包留在了大使館外。當地警方搜查背包後，發現裡面有三枚燃燒彈，然後在飯酒店將他逮捕。
調查人員發現，Joseph Neumayer於在前往大使館之前，曾在社群媒體上發文表示，要燒毀美國特拉維夫大使館，並表達對美國及西方國家不滿。Joseph Neumayer還被指在社交媒體上，發布針對美國總統特朗普的恐嚇訊息。
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