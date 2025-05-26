民眾悼念美國弗洛伊德案5周年 民權領袖批政府無維護黑人權益
撰文：官祿倡
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上周日（5月25日）是美國黑人佛洛伊德（George Floyd）在明尼阿波利斯（Minneapolis）街頭遭白人警員肖萬（Derek Chauvin）以膝蓋跪壓頸部致死5週年。事發當地與佛洛伊德的家鄉侯斯頓（Houston，又稱休斯敦）有舉行悼念活動，有民權領袖就批評政府，在事發5年後仍未徹底推動程序維護黑人權益。美國MSNBC電視台披露，有助防止警察濫權的法案在國會受阻，就連披露案件的數據庫亦遭白宮關閉。
綜合美媒報道，早在上周五就有民眾聚集在事發當時街頭附近悼念並獻花，還有民眾在25日穿上民族服飾，以擊鼓及跳舞悼念。
民權領袖夏普頓牧師（Al Sharpton）就批評總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）著眼在南非白人是否遭種族清洗，而沒有維護美國黑人權益，強調確保所有美國民眾在法律面前人人平等，這點更加重要。
美國各地在慘案發生後掀起示威浪潮，最終演變成「黑人的命也是命」（BLM）平權活動，旨在反對警察對黑人的不公平對待。之後法院裁定肖萬謀殺與過失殺人罪成，判監22年半。
民權活動組織在事發後嘗試介入，希望能推動警察改革與種族平等。儘管美國司法部在上屆拜登（Joe Biden）政府助推下有推動對被指濫權的警察進行監督，但隨總統特朗普的重返白宮，這一事宜卻遭叫停。
華府還在悼念活動前日的21日取消一宗之前達成的和解協議，事關對當地警察部門進行徹底改革一事被按下暫停鍵，司法部亦宣布終止對全國範圍內警察局不當行為的調查，並撤回調查結果。
夏普頓就批評政府舉動顯示出對案件的漠視與麻木，釋放出容許涉及有色人種的暴力被疏忽的信號，他指事發時正值特朗普在任，強調他未舉措問責控制警察暴力，稱日後還會發生類似事件。
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