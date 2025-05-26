民眾悼念美國弗洛伊德案5周年　民權領袖批政府無維護黑人權益

上周日（5月25日）是美國黑人佛洛伊德（George Floyd）在明尼阿波利斯（Minneapolis）街頭遭白人警員肖萬（Derek Chauvin）以膝蓋跪壓頸部致死5週年。事發當地與佛洛伊德的家鄉侯斯頓（Houston，又稱休斯敦）有舉行悼念活動，有民權領袖就批評政府，在事發5年後仍未徹底推動程序維護黑人權益。美國MSNBC電視台披露，有助防止警察濫權的法案在國會受阻，就連披露案件的數據庫亦遭白宮關閉。



綜合美媒報道，早在上周五就有民眾聚集在事發當時街頭附近悼念並獻花，還有民眾在25日穿上民族服飾，以擊鼓及跳舞悼念。

民權領袖夏普頓牧師（Al Sharpton）就批評總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）著眼在南非白人是否遭種族清洗，而沒有維護美國黑人權益，強調確保所有美國民眾在法律面前人人平等，這點更加重要。

美國各地在慘案發生後掀起示威浪潮，最終演變成「黑人的命也是命」（BLM）平權活動，旨在反對警察對黑人的不公平對待。之後法院裁定肖萬謀殺與過失殺人罪成，判監22年半。

2025年5月25日，美國德州，圖為途人在佛洛伊德家鄉侯斯頓一處雕刻他樣貌的雕塑附近駐足悼念。（Reuters）

民權活動組織在事發後嘗試介入，希望能推動警察改革與種族平等。儘管美國司法部在上屆拜登（Joe Biden）政府助推下有推動對被指濫權的警察進行監督，但隨總統特朗普的重返白宮，這一事宜卻遭叫停。

華府還在悼念活動前日的21日取消一宗之前達成的和解協議，事關對當地警察部門進行徹底改革一事被按下暫停鍵，司法部亦宣布終止對全國範圍內警察局不當行為的調查，並撤回調查結果。

George Floyd生前被警員壓制時，多番表明自己無法呼吸（I can't breathe）。（Getty Images）

夏普頓就批評政府舉動顯示出對案件的漠視與麻木，釋放出容許涉及有色人種的暴力被疏忽的信號，他指事發時正值特朗普在任，強調他未舉措問責控制警察暴力，稱日後還會發生類似事件。