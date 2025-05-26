馬克龍訪越南　開闢中美以外「第3條路」

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）周一（26日）在越南進行訪問期間，與越南國家主席​​梁強會面並和越共總書記蘇林（To Lam）共進午餐。法媒指，對於一個處於美國與中國之間左右為難的地區，這將是馬克龍測試「印度-太平洋戰略」的機會。



根據路透社看到的一份文件清單，兩國將簽署多項協議，涵蓋飛機採購、核能合作、鐵路、空客地球觀測衛星和疫苗。這是馬克龍首次正式訪問越南，也是近10年來法國總統首次訪問越南。

越南廉價航空公司越捷航空與歐洲飛機製造商空客周一達成協議，將購買20架空中巴士A330neo寬體飛機，這是繼2024年簽署20架飛機協議後的新舉措。

法媒則指，越南承受美國對中國在具爭議的南海地區日益獨斷的關切，但他們也和中國有密切的經濟關係，同時，越南也遭到美國總統特朗普（Donald Trump）46％關稅威脅。

馬克龍訪越南：2025年5月26日在主席府，越南國家主席梁強與對越南進行國事訪問的法國總統馬克龍舉行會談。（Reuters）

法媒引述法國一名高層外交官員表示，由於特朗普的貿易戰，馬克龍的「印太戰略」已重拾關注，這項戰略是針對這個地區國家提出的第三路線，馬克龍正捍衛國際貿易法規的想法，「我們不希望看到弱肉強食的叢林法則」。

越南一直謹慎地在中國和美國之間尋求平衡，透過靈活性來尋求力量、或尋求與世界兩個主要大國保持良好關係。