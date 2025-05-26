馬克龍訪越南 開闢中美以外「第3條路」
撰文：洪怡霖
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法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）周一（26日）在越南進行訪問期間，與越南國家主席梁強會面並和越共總書記蘇林（To Lam）共進午餐。法媒指，對於一個處於美國與中國之間左右為難的地區，這將是馬克龍測試「印度-太平洋戰略」的機會。
根據路透社看到的一份文件清單，兩國將簽署多項協議，涵蓋飛機採購、核能合作、鐵路、空客地球觀測衛星和疫苗。這是馬克龍首次正式訪問越南，也是近10年來法國總統首次訪問越南。
越南廉價航空公司越捷航空與歐洲飛機製造商空客周一達成協議，將購買20架空中巴士A330neo寬體飛機，這是繼2024年簽署20架飛機協議後的新舉措。
法媒則指，越南承受美國對中國在具爭議的南海地區日益獨斷的關切，但他們也和中國有密切的經濟關係，同時，越南也遭到美國總統特朗普（Donald Trump）46％關稅威脅。
法媒引述法國一名高層外交官員表示，由於特朗普的貿易戰，馬克龍的「印太戰略」已重拾關注，這項戰略是針對這個地區國家提出的第三路線，馬克龍正捍衛國際貿易法規的想法，「我們不希望看到弱肉強食的叢林法則」。
越南一直謹慎地在中國和美國之間尋求平衡，透過靈活性來尋求力量、或尋求與世界兩個主要大國保持良好關係。
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