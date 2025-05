OpenAI發布軟件工程智能助理Codex　可並行處理多項開發任務

美國時間5月16日,OpenAI行政總裁奧爾特曼(Sam Altman)宣布發布Codex——一款基於雲端運行的軟件工程智能助理,能夠並行處理多個開發任務,協助開發者高效完成程序設計工作。



奧爾特曼在社交平台X(舊稱Twitter)上發文稱:「令人驚訝和興奮的是,一個人能夠利用這樣的工具創建出如此多的軟件。」

Codex提供一個輸入框和兩個按鈕:「Ask」(提問)和「Code」(編碼),除了編寫代碼,還包括理解代碼結構、回答關於代碼庫的問題、修復bug,OpenAI已在內部使用Codex處理代碼重構、測試生成和錯誤修復等任務。

ChatGPT Pro、Team和Enterprise用戶現已可使用Codex,Plus用戶即將可用。

奧爾特曼還表示, 「你只管直接去做」(You can just do things)是他最喜歡的網絡迷因(meme)之一。但沒想到它會這麼快就以如此重要的方式應用在人工智能(AI)本身及其用戶身上。