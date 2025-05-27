德總理稱不再限制援烏武器射程　克宮：非常危險

德國總理默茨（Friedrich Merz）5月26日表示，德國及西方盟友已不再限制援助烏克蘭武器的射程。克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）表示，西方國家如果真的作出這一決定，此舉將非常危險。



圖為2025年4月19日，烏克蘭士兵在烏東戰略城市波克羅夫斯克（Pokrovsk）附近，向俄羅斯軍隊發射BM-21 「冰雹」火箭砲（ BM-21 Grad ）。（Reuters）

默茨表示，以色列在加沙的軍事行動對平民造成的傷害日益增加，他「已無法理解」以軍當前軍事行動的目的。他又稱，無論是英國、法國、德國，還是美國，向烏克蘭提供的武器都不再限制射程，這意味著烏克蘭可以通過攻擊俄羅斯境內的軍事目標來自衛。

默茨還說，德國將竭盡所能繼續在軍事上支持烏克蘭，但並未提及是否會向烏方提供具有遠程打擊能力的「金牛座」（Taurus）巡航導彈。德國上屆政府曾一直拒絕向烏方提供「金牛座」導彈，而默茨在擔任總理前曾公開表示支持向烏方提供該導彈。

圖為2025年3月25日，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy ）在基輔舉行記者會。（Reuters）

另據德國《明鏡周刊》等媒體報道，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）將於28日訪問德國，默茨計劃與澤連斯基討論俄烏和平談判的可能性。