英王查理斯抵渥太華訪問 展示對加拿大支持
撰文：蕭通
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英王查理斯三世（King Charles III）與王后卡米拉（Queen Camilla）5月26日抵達加拿大首都渥太華，外界認為，在美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）屢稱加拿大為「第51州」的背景下，查理斯此行表達對加拿大的支持。
查理斯與卡米拉抵步機場時，獲加拿大總理卡尼（Mark Carney）和總督瑪麗・西蒙（Mary Simon）迎接。應卡尼的邀請，查理斯將於27日首次主持加拿大國會開議儀式，沿襲已故母親前英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）在68年前做法。加拿大作為英聯邦的成員國，仍認可查理斯的君權。
76歲的查理斯仍在接受癌症治療，工作量受到限制，因此這次訪問料為期兩天，以表達對加拿大的支持。近幾個月來，查理斯多次達對加拿大的支持，包括佩戴加拿大勳章，自稱加拿大國王，並將加拿大國旗描述為「一個永遠能激發自豪感和欽佩感的象徵」。
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