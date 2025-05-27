利物浦車撞人｜施紀賢：全國與利物浦同在　 英超賽會將全力支援

英超球隊利物浦5月26日於市中心舉行聯賽奪冠慶祝巡遊期間，發生汽車撞向正在人群事件，53歲男司機當場被捕。首相施紀賢（Sir Keir Starmer）與利物浦市區市長洛芬林（Steve Rotheram）當晚就事件進行通話，施紀賢指利物浦將團結一致，全國人民會與利物浦站在一起。



施紀賢在談話中，讚揚當地警方與其他緊急服務部門展現出的「非凡勇氣」。他說：「每一個人，尤其是小朋友，都應該能夠在沒有恐懼的情況下，慶祝他們心目中的英雄。這座城市有著在艱難時刻團結一致的悠久且自豪的歷史。」

英超賽會發聲明稱，表示對利物浦發生的駭人事件深感震驚，「我們向所有受傷及受事件影響的人，致以最深切的慰問。我們已與利物浦足球會取得聯繫，並在今次嚴重事故後，提供全面支援。」

同市死敵球會的愛華頓（Everton FC）亦表示，對事件感到關切，稱：「我們的心與所有受事件影響的人同在。」